Por qué no se reanuda el Rayo Vallecano - Athletic este domingo y cuándo se jugará

Ángel Cotán 10 OCT 2026 - 17:08h.

Los leones ya se encuentran de regreso a Bilbao

La afición del Rayo suspende el partido ante el Athletic al lanzar aviones de papel y objetos en protesta contra Martín Presa

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El Estadio de Vallecas volvía este sábado a albergar un encuentro de LALIGA EA Sports y el choque solo duró unos 25 minutos. Rayo Vallecano y Athletic Club daban el pistoletazo de salida a un nuevo día repleto de fútbol, pero las protestas de la afición local motivaron el aplazamiento. Y aunque los dos clubes querían reanudarlo este domingo, finalmente habrá que esperar para conocer el desenlace de este encuentro.

Cuándo se jugará el Rayo Vallecano - Athletic Club aplazado

Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, informó a su salida del Estadio de Vallecas de que el partido suspendido este sábado entre su equipo y el Athletic Club de Bilbao "no se jugará" este domingo. El técnico vasco convocó a sus jugadores a un entrenamiento el domingo para empezar a preparar el próximo partido de liga frente al Getafe del 19 de octubre en el Coliseum.

"El Rayo se entrena mañana. Mañana no se va a jugar", afirmó Beñat San José al salir del Estadio de Vallecas. El Athletic Club, por su parte, anunció que su expedición "regresa a Bilbao", una vez que "LaLiga ha comunicado que el partido suspendido no se podrá jugar ni a lo largo del día de hoy ni mañana, por lo que el equipo se desplaza ya al aeropuerto". Según informa el periodista José Manuel Monje, ambos clubes estaban por la labor de jugar el encuentro este domingo en Vallecas pero la Policía no podía garantizar la seguridad.

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El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, fue suspendido este sábado a los 25 minutos por el árbitro José María Sánchez Martínez debido al lanzamiento al terreno de juego de avioncitos de papel y objetos como pelotas pequeñas de plástico por parte de la afición del equipo madrileño.

Así las cosas, toca esperar para conocer la nueva fecha. LALIGA ya tuvo que buscar un hueco en el calendario para disputar el Levante-Athletic Club que no pudo jugarse en el Ciutat de València a razón de una alerta naranja por lluvias. Los organismos competentes darán a conocer el día y la hora en el que se reanudará el choque en los próximos días.