Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 12:51h.

Así salen Beñat San José y Edin Terzic

Edin Terzic suma una baja de última hora en la lista del Athletic tras Nico Williams y Sancet

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El fútbol vuelve a Vallecas una vez finalizado este largo parón de selecciones con el partido de la jornada 8 de LALIGA EA Sports que disputan este sábado el Rayo Vallecano y el Athletic. Los dos equipos se encuentran igualados a ocho puntos a la misma distancia de competiciones europeas que del descenso en un encuentro en el que Beñat San José y Edin Terzic parten con estos onces de inicio.

En el Rayo, San José puede celebrar el regreso tras sus molestias físicas de Iván Balliu y Adrià Pedrosa, que eran duda, dejando a Augusto Batalla como la única baja por lesión ya que Luiz Felipe arrancará desde el banquillo. Los dos laterales serán titulares con la ausencia de última hora de Andrei Ratiu a la espera de que el club de la franja especifique el motivo.

Con Emil Audero en portería, el once rayista apenas ofrece un cambio más además de la entrada del albanés por el rumano con respecto al equipo que formó en El Sadar. Pedro Díaz entra por Óscar Valentín y se mantiene el frente de ataque formado por Álvaro García y Jorge de Frutos como puñales por las bandas y el enrrachado Sergio Camello arriba.

En el Athletic, la baja de última hora ha correspondido a Aymeric Laporte, que no formó parte de la expedición bilbaína a Madrid a causa de una "indisposición". Tampoco estarán los dos nuevos lesionados de Edin Terzic, Nico Williams y Oihan Sancet, que han caído en los últimos días y se unen a Unai Egiluz como los jugadores fuera de la convocatoria.

El técnico alemán tiene que introducir varias novedades con el once del día del Alavés en San Mamés, como los obligados de Yeray por Laporte, Peio Canales por Sancet y Álex Berenguer por Nico Williams. Además, Jesús Areso recupera su puesto como lateral derecho y Beñat Gerenabarrena en la medular, devolviendo al banquillo a Johaneko y a Jauregizar.

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Alineaciones confirmadas del Rayo Vallecano-Athletic

XI del Rayo: Emil Audero; Iván Balliu, Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Adrià Pedrosa; Pathé Ciss, Unai López, Pedro Díaz; Jorge de Frutos, Álvaro García, Sergio Camello.

XI del Athletic: Unai Simón; Jesús Areso, Yeray Álvarez, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Íñigo Ruiz de Galarreta, Beñat Gerenabarrena, Robert Navarro, Peio Canales, Álex Berenguer; Iñaki Williams.