Redacción ElDesmarque 24 NOV 2026 - 12:36h.

El presidente del Gobierno ha dado una entrevista a Mundo Deportivo donde habla de la selección

La curiosidad deportiva del cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo: árbitros de baloncesto medirán los tiempos de intervención

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Los candidatos a la presidencia del Gobierno siguen concediendo entrevistas y lanzando mensajes de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. La última por parte del candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha sido al medio Mundo Deportivo, donde no sólo ha hablado de la final del Mundial de 2030, sino que también ha respondido a las declaraciones de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y afiliado al Partido Popular, sobre el jugador Lamine Yamal.

La respuesta viral sobre la estrella blaugrana

El político del PP confesaba en una entrevista con el diario Sport que el jugador catalán no era de su agrado, y que se sentiría más cómodo poniéndose la camiseta de cualquier otro jugador del Barça de la selección, a excepción de Joan García, exportero del RCD Espanyol, equipo con el que simpatiza. Pedro Sánchez ha aprovechado la situación y ha publicado un mensaje en redes en el que pone "yo me pondría la camiseta de cualquier jugador o jugadora de la Selección Española de Fútbol", acompañado de un vídeo en el que viste la camiseta de Lamine Yamal. Añade "porque eso es España, un país plural y diverso".

Las reacciones en redes no han tardado en llegar, desde críticas hasta memes. Algunos juzgan que se use la imagen del futbolista para hacer campaña electoral, y otros comentan "Que se ponga la de Carvajal", ya que el exjugador del Real Madrid en diversas ocasiones ha evidenciado sus diferencias con el político español. Por otro lado, algunos usuarios han aprovechado para realizar comentarios despectivos contra el delantero catalán, catalogándolo como "no español". Con todo, la campaña electoral está a punto de terminar y los políticos no quieren dejar puntada sin hilo. El tema ahora a conquistar es el mundo del deporte.