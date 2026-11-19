Javi Rayo 19 NOV 2026 - 08:32h.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se medirán esta noche en un cara a cara que puede marcar las Elecciones Generales

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se verán las caras esta noche en el único debate antes de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre. Un cara a cara que podrá seguirse en directo en Telecinco, Cuatro y Mediaset Infinity. Son muchas las curiosidades que rodean a este esperado evento aunque hay una que destaca por encima de todas y que tiene que ver con el deporte. Varios árbitros de la Federación Española de Baloncesto serán los encargados de medir los tiempos de cada intervención, asegurándose que ni el Presidente del Gobierno ni el líder del Partido Popular incumplen los tiempos establecidos.

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Todas las curiosidades del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

La presidenta de la Academia de Televisión, la periodista María Casado, será la encargada de moderar este duelo dialéctico en el que sus dos protagonistas estarán sentados frente a frente, separados por una mesa de dos metros y medio y sin poder usar dispositivos electrónicos, aunque sí mostrar documentos, gráficos o carteles durante sus intervenciones.

A las 22:00 horas está previsto el inicio del debate, que comenzará con sendos mensajes de minuto y medio por parte de cada uno de ellos, antes de abordar cinco bloques temáticos de dieciséis minutos cada uno. Por este orden, hablarán de vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior. Una intervención final de un minuto por candidato cerrará este cara a cara, con tiempos tasados y cronometrados por árbitros de baloncesto, y según el sorteo realizado, Feijóo lo abrirá y Sánchez tomará la palabra para cerrarlo.

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Será el segundo debate protagonizado por Sánchez y Feijóo ante unas elecciones, ya que por vez primera se vieron en el que hubo el 10 de julio de 2023, dentro de la campaña para los comicios del día 23 de ese mes. Se espera una audiencia millonaria, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, que pone de manifiesto la trascendencia electoral de este cara a cara. No olvides que podrás seguirlo en directo en Telecinco, Cuatro y Mediaset Infinity.