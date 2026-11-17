Javi Rayo 17 NOV 2026 - 08:01h.

En una entrevista en AS, el candidato a la presidencia desvela los tres equipos a los que apoya

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A sólo unos días de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo ha concedido una entrevista a los compañeros del diario AS donde habla por primera vez cuáles son los equipos de fútbol con lo que simpatiza ¿La rareza? Que sus dos equipos favoritos comparten una de las mayores rivalidades del fútbol español. Hasta a él mismo le suena extraño. "Yo soy del Depor y del Celta. Ya sé que esto es un poco extraño, pero es verdad", afirma el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno. Después de los dos conjuntos gallegos, Feijóo dice ser un gran seguidor del Real Madrid: "No lo oculto, mi tercer equipo es el Real Madrid".

Alberto Núñez Feijóo también ha sido noticia en las últimas semanas por ser el único candidato -de momento- que ha verbalizado que, si la final del Mundial 2030 no se juega en un estadio español, España debería retirar su candidatura y no participar en la organización de la próxima cita mundialista.

¿De qué equipo son los candidatos a la presidencia del Gobierno?

Hasta en el fútbol Feijóo rivaliza con Pedro Sánchez y es que el presidente del Gobierno es reconocido seguidor del Atlético de Madrid. Aunque su verdadera pasión es la NBA y el Estudiantes, equipo donde jugó hasta los 21 años. Santiago Abascal coincide con el candidato popular y también es aficionado del Real Madrid. Ada Colau, como catalana que es, simpatiza tanto con el FC Barcelona como con el Espanyol y Gabriel Rufián es un reconocido seguidor del conjunto perico y detractor de todo lo que tenga que ver con el Barça, el gran rival de su equipo.