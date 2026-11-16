Países Bajos, de ganar 7-0 hace apenas tres días a caer 5-0 en Berlín

El reparto de minutos de España en toda la Nations League: así queda la clasificación

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El fútbol es tan maravilloso como impredecible. El pasado viernes, Países Bajos endosó un contundente 7-0 a Grecia que disparaba el termómetro de la ilusión con Xavi Hernández a los mandos. Apenas cuatro días después, la Alemania de Jürgen Klopp ha bajado a la tierra al cuadro neerlandés en Berlín, con una manita (5-0) liderada por Florian Wirtz que coloca a los germanos en el posible camino de España hacia la Final Four de la Nations League.

Dumfries, señalado en la goleada de Alemania

Con el liderato en juego y tras la mencionada goleada de hace unos días, todo apuntaba a que la capital germana acogería un duelo de poder a poder entre dos selecciones que deberían postularse como candidatas a la próxima Eurocopa. Lejos de la realidad, lo cierto es que Alemania aplastó por completo al cuadro holandés, que se dejó ir en la segunda mitad e incluso pudo encajar algún gol más.

Derry Scherhant abrió el marcador con un golazo por la escuadra poco antes del descanso en una acción que dejó señalado a Denzel Dumfries, quien dejó demasiados metros al alemán para sacar el disparo.

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La lluvia de goles definitiva llegó tras el descanso. Y el 2-0 dejó señalado de nuevo a Dumfries, con una conducción en la frontal del área en la que acabó perdiendo el balón ante Wirtz, que dobló la ventaja en el 60'.

Nico Schlotterbeck puso el 3-0 en una falta lateral ante la pasividad neerlandesa en el 65', Wirtz anotó el cuarto con una volea en el área pequeña en el 71'y Brajan Gruda puso la manita definitiva en el 77' tras un disparo al palo de Scherhant.

Posibles rivales de España en la Nations League

Con este 5-0 de Alemania ante Países Bajos y el Grecia 1-0 Serbia en el otro partido del grupo, se produce un triple empate a 11 puntos que deja al combinado germano como líder de grupo gracias a su +8 en la diferencia de goles, superior al +4 neerlandés y el -4 griego.

Así pues, el equipo de Klopp aparece en el posible horizonte de España, que quedó segunda de grupo y tendrá que enfrentarse a un primero en cuartos de final de la Nations League. Francia y Alemania ya son sus dos primeros posibles rivales confirmados y el tercero saldrá del grupo A4, que lidera Portugal con 3 puntos de ventaja ante Dinamarca y se decidirá este martes.