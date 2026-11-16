El reparto de minutos de España en toda la Nations League: así queda la clasificación
Cucurella, Unai Simón y Cubarsí, los futbolistas con más minutos en los seis partidos
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Se acabó la fase de grupos de la Nations League para España. A la espera de conocer su rival en cuartos de final tras quedar en segunda posición, el combinado de Luis de la Fuente ha cerrado este segundo parón de selecciones con una derrota ante Inglaterra que le obligará a medirse a un líder de grupo en la siguiente fase. Todo ello tras seis partidos en los que el seleccionador ha procurado repartir al máximo minutos, especialmente en el anterior parón que duró tres semanas.
Concluidos estos seis encuentros por partida doble ante Inglaterra, Chequia y Croacia, en ElDesmarque hemos realizado un recuento total de ese reparto de minutos de Luis de la Fuente. Un reparto en el que han participado 27 futbolistas y que, evidentemente, está condicionado por las lesiones, las ausencias y las diferencias entre la convocatoria de septiembre y la de noviembre.
Cucurella, Unai Simón y Cubarsí, más minutos que nadie
La lista la lideran Marc Cucurella y Unai Simón, que han sumado 450 minutos en el total de los seis partidos. Dicho de otra forma: han completado los 90 minutos en cinco de los seis encuentros y sólo han descansado en uno. Les sigue de cerca Pau Cubarsí (405'), que llevaba la misma dinámica hasta que se lesionó el domingo ante Inglaterra.
El segundo grupo, por debajo de los 400 minutos, lo lidera Álex Baena (373'), quien se ha asentado poco a poco en los planes de Luis de la Fuente. Ha participado en todos los encuentros, incluidos los dos últimos al completo. Le sigue de cerca Lamine Yamal (371'), quien se perdió la visita a Chequia. Por encima de los 300 minutos también están Laporte, Oyarzabal y Pubill.
En el lado opuesto de la tabla, en la que no se incluyen aquellos futbolistas que no han llegado a debutar en estos seis encuentros, aparecen futbolistas que sólo han participado en un partido o que apenas han sumado minutos en un par de ellos. La cierra Jorge de Frutos (8'), seguido de cerca por Víctor Muñoz (79') y por Fran García, Le Normand, Fresneda y David Raya (90' cada uno).
Además, Nico Williams sólo ha llegado a jugar 95 minutos entre todos los encuentros. También llama la atención que Ferran Torres sólo ha sumado 121', condicionados en ambos casos por sus molestias tanto en el primer como en el segundo parón.
Reparto de minutos de España en toda la Nations League
- Unai Simón: 450 minutos.
- Marc Cucurella: 450 minutos.
- Pau Cubarsí: 405 minutos.
- Álex Baena: 373 minutos.
- Lamine Yamal: 371 minutos.
- Aymeric Laporte: 360 minutos.
- Mikel Oyarzabal: 305 minutos.
- Marc Pubill: 304 minutos.
- Pedri: 266 minutos.
- Martín Zubimendi: 266 minutos.
- Rodrigo Hernández: 256 minutos.
- Fabián Ruiz: 248 minutos.
- Dean Huijsen: 225 minutos.
- Dani Olmo: 220 minutos.
- Fermín López: 217 minutos.
- Mikel Merino: 178 minutos.
- Pedro Porro: 146 minutos.
- Ferran Torres: 121 minutos.
- Yeremy Pino: 114 minutos.
- Roberto Fernández: 114 minutos.
- Nico Williams: 95 minutos.
- David Raya: 90 minutos.
- Iván Fresneda: 90 minutos.
- Robin Le Normand: 90 minutos.
- Fran García: 90 minutos.
- Víctor Muñoz: 79 minutos.
- Jorge de Frutos: 8 minutos.