Primer parte médico de Marc Pubill en un Atlético de Madrid atacado por el virus FIFA

El central apenas duró 20 minutos en el España-Inglaterra

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El Atlético de Madrid regresará este martes por la mañana a los entrenamientos. Lo hará con un ojo en la enfermería, pues el parón de selecciones ha generado ya tres contratiempos en forma de bajas o lesiones con vistas al partido ante el Getafe CF, que se disputará el próximo domingo en el Coliseum.

El último en caer ha sido Marc Pubill, que apenas duró 20 minutos sobre el terreno de juego en el partido de este domingo entre España e Inglaterra disputado precisamente en el Metropolitano. Este lunes se ha sometido a pruebas médicas y, según informa el diario Marca, la alarma se ha apagado: sufre un esguince leve de tobillo y se descarta cualquier dolencia importante. Aún así, parece difícil que pueda estar disponible para jugar el domingo.

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En la misma concentración de España, otra de las bajas las protagonizó Alejandro Grimaldo, que no tiene demasiada suerte cada vez que se marcha con la selección. El lateral abandonó la concentración el pasado sábado debido a un proceso gripal que le impedía estar disponible ante Inglaterra y después de no tener minutos frente a Chequia. A priori, es el caso menos preocupante y debería estar disponible en el Coliseum.

El Atlético, pendiente de Lookman y Cuti Romero

Quien sí ha encendido las alarmas de manera importante es Ademola Lookman. El extremo, que está lejos de encontrar su mejor versión en este inicio de curso, sufrió un esguince en un ligamento de la rodilla con la selección de Nigeria y tuvo que abandonar el partido justo antes del descanso. A la espera de pruebas y de conocer el parte médico, es el caso más preocupante y podría estar varias semanas de baja.

Por contra, una de las noticias positivas la ha protagonizado David Hancko, que disputó los 90 minutos en el duelo entre Eslovaquia e Islas Feroe y ha quedado liberado para viajar a Kazajistán, ya que su selección acaba de conseguir el ascenso a la Liga B en la Nations League.

Además, en la enfermería rojiblanca también siguen pendientes del estado físico de Cuti Romero, que lleva ya un mes sin jugar tras sufrir unas molestias musculares de las que no han trascendido demasiados detalles. Su evolución durante estos próximos días será determinante para saber si podría reaparecer el domingo en Getafe o el miércoles posterior ante el Viking, en un duelo que el Atlético está obligado a ganar para escalar puestos en la Champions League.