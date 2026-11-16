La UEFA ha llegado a un acuerdo con su 'eterno rival' para todas las competiciones

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Revolución histórica en la Champions League. Adidas pondrá fin a su relación con la UEFA la próxima temporada, en la que los balones de la máxima competición europea ya no lucirán con el clásico diseño del proveedor alemán. Y es que UC3, la empresa conjunta de la UEFA y los Clubes Europeos de Fútbol, han anunciado este mismo lunes un acuerdo con su eterno rival: Nike.

Adidas llevaba 25 años poniendo su marca y su imagen a los balones de la Champions masculina, pero este curso será el último en hacerlo. El próximo 30 de mayo de 2027, en la gran final del Metropolitano, se disputará el último encuentro con el balón de la marca alemana.

A partir del curso 2027/2028, Nike será el encargado de elaborar los balones no sólo de la Champions, sino también de la Europa League, la Conference, la Supercopa, la Youth League y la Champions de fútbol sala.

El acuerdo, que llega tras un proceso de licitación altamente competitivo lanzado en marzo de 2026 por UC3 y su agencia, Relevent Football Partners, supone que sea la primera vez que las tres competiciones masculinas de clubes de la UEFA tendrán el mismo proveedor oficial de balones, ya que este curso la Europa League y la Conference lucen balones de la marca Decathlon.

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Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3, destacó que "Nike aporta una increíble combinación de legado deportivo, creatividad e influencia cultural, con una gran capacidad para conectar con los aficionados de todo el mundo" y se comprometió "a ofrecer innovación, calidad y rendimiento en todos los niveles del fútbol europeo de clubes".

"Este es un compromiso a largo plazo para Nike. Escucharemos la voz del deportista, llevaremos la innovación al límite, honraremos el prestigio y la tradición de estas competiciones y nos aseguraremos de que el balón represente el instinto, la creatividad y la alegría que el fútbol brinda a miles de millones de aficionados", afirmó a su vez Camilo Andrade, vicepresidente y director general de Nike Football.