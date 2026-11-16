Doble parte médico del Barcelona con Pau Cubarsí y Frenkie de Jong: lesión y tiempo de baja

Cubarsí es duda ante el Villarreal y Frenkie sí estará disponible

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Ya hay partes médicos de Pau Cubarsí y Frenkie de Jong. Los servicios médicos del FC Barcelona han sometido a pruebas este lunes por la mañana al central y al centrocampista, que sufrieron distintos contratiempos físicos en las últimas horas. El primero sólo duró 45 minutos en el duelo ante Inglaterra, mientras que el neerlandés ha abandonado la concentración antes de enfrentarse este mismo lunes a Alemania en la última jornada de la Nations League.

La buena noticia es que ninguno de los dos está descartado para el regreso a la competición doméstica contra el Barça, que se producirá el próximo domingo 22 de noviembre en el Camp Nou ante el Villarreal CF.

Por un lado, Pau Cubarsí sufre "una sobrecarga en el músculo psoas ilíaco" que propició que abandonara el partido de España ante Inglaterra en el descanso. "Su evolución marcará la disponibilidad para el partido contra el Villarreal", ha añadido el club, que no descarta su presencia el próximo domingo. En caso de no llegar a tiempo, podría reaparecer a lo largo de la próxima semana, bien ante el Sabah FK en la Champions League o bien ante el Dépor el fin de semana posterior.

Por otro lado, "Frenkie de Jong tiene un estiramiento en el músculo obturador". Y en este caso, el Barça confirma directamente que "estará disponible para el partido contra el Villarreal", por lo que no se perderá ningún encuentro con la camiseta azulgrana.

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Cubarsí había sido titular en los dos partidos de la selección en este parón de selecciones. Completó los 90 minutos ante Chequia y sólo pudo jugar 45' ante Inglaterra debido a estas molestias físicas. En cuanto a Frenkie, fue titular en la gran goleada de Países Bajos ante Grecia el pasado viernes (7-0), pero sólo aguantó la primera mitad en el césped. Una molestias le impidieron seguir durante el segundo tiempo y finalmente abandonó la concentración antes del duelo de este mismo lunes frente a Alemania.