Filtran la tercera camiseta del Barça para la 27/28 inspirada en el 'Correfoc'

Fran Duarte Madrid, 16 NOV 2026 - 11:40h.

La cuenta especializada @memorabilia1899 ha filtrado cómo será la tercera equipación del Barça la temporada que viene

Frenkie de Jong abandona la concentración de Países Bajos: qué tiene y cómo le puede afectar a Hansi Flick

Compartir







Prácticamente acaba de empezar la temporada, pero la gran mayoría de las marcas deportivas trabajan durante estos meses en el diseño de las nuevas camisetas para los equipos de fútbol. La venta de camisetas se ha convertido en un ingreso fundamental y por eso los clubes sacan cada vez más equipaciones atrevidas para intentar magnificar las ventas y muchas veces acaban filtrando modelos para conocer una primera impresión de los aficionados.

La nueva y atrevida camiseta del Barça

Ahora hemos conocido la que será la tercera equipación del Barça para la temporada 2027/2028. El nuevo diseño de Nike se ha filtrado gracias a la cuenta de ‘X’ @memorabilia1899 y estará inspirado en el ‘Correfoc’ (correr entre el fuego), una de las tradiciones populares más emblemáticas de Cataluña, surgida de forma espontánea en Barcelona en 1979 y que hoy constituye un elemento central de las fiestas de La Mercè. La camiseta, por lo tanto, será negra con detalles naranjas que simulan las llamas del fuego inspirado en esta tradición de la cultura catalana. El escudo del Barça también estará representado con el color del fuego.

En esta fiesta tan popular en Catalunya, Islas Baleares y Comunidad Valenciana los participantes corren, bailan y saltan entre fuegos artificiales. Sus imágenes más caracterísitcas son ‘Els Diables’ (Los Diablos), un grupo de personas disfrazadas de demonios que portan horcas con petardos y bengalas encendidas, persiguiendo al público o bailando con ellos en una lluvia de chispas.

Las imágenes filtradas por @memorabilia1899 son una recreación y aún no se ha presentado el diseño oficial por parte de Nike o el FC Barcelona, pero tiene total credibilidad por las filtraciones de las camisetas de otras temporadas que al final acabaron siendo realidad. Además, no ha sido la única camiseta filtrada en estas semanas por la cuenta porque también mostraron la primera y la segunda equipación del equipo culé para la próxima temporada, con el regreso esperado de las rayas azulgranas y un homenaje especial para Kobe Bryant y Los Lakers.