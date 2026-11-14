Frenkie de Jong abandona la concentración de Países Bajos: qué tiene y cómo le puede afectar a Hansi Flick

Alberto Cercós García 14 NOV 2026 - 17:44h.

Frenkie de Jong vuelve a dar un susto, abandona la concentración de Países Bajos y vuelve a Barcelona

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Frenkie de Jong vuelve a ser noticia, y no precisamente por atravesar buenas sensaciones con Países Bajos. La goleada del equipo que dirige Xavi Hernández a Grecia (los neerlandeses endosaron un contundente 7-0 en la Nations League) ha dejado un efecto colateral importante en el centro del campo. De Jong, que fue titular en la mencionada goleada, solo jugó la primera mitad. Unos problemas en la espalda parecen ser el centro de los problemas del jugador del FC Barcelona. Y es que De Jong encadena una serie de lesiones que no le están dejando rendir al 100%.

Xavi Hernández, tras la victoria ante Grecia, fue claro al respecto. "Frenkie vino a verme incluso antes del partido. Sentía molestias en la espalda. En el descanso, pensamos que era mejor sustituirlo. No es nada grave. Todos estarán disponibles el lunes. No podía continuar, pero espero que esté listo también el lunes", reconocía el catalán. Sin embargo, la realidad parece otra muy diferente: la propia selección ha confirmado que De Jong será baja para enfrentarse a Alemania y que ya está dirección a Barcelona. "Frenkie de Jong ha estado experimentando algunos leves malestares físicos y se perderá el partido de visitante contra Alemania. Como medida de precaución, se ha decidido que no viaje a Berlín, ya que el encuentro del lunes llega demasiado pronto para el mediocampista", dicta un breve comunicado en 'X'.

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Hansi Flick, atento a los nuevos problemas de De Jong

Con un calendario tan apretado y exigente, estas nuevas molestias de Frenkie de Jong no deben gustar nada a Hansi Flick. El FC Barcelona recuperó ante el Atlético de Madrid su mejor versión tras una dura semana con derrotas contra PSG y Real Madrid. Pero el camino que tienen los blaugranas no es sencillo a corto-medio plazo, por lo que Flick ansiaría tener a toda su plantilla al máximo nivel.

Villarreal en el Camp Nou, viaje a Azerbaiyán para la Champions y enfrentamientos complejos ante Deportivo A Coruña, Atlético de Madrid, Celta de Vigo o Manchester City. Ese es el calendario del Barça antes de que finalice el 2026. Y para todo ello, Flick tiene a Rodri y Dani Olmo entre algodones; por lo que De Jong aparecía de nuevo como una solución más que importante. Estas nuevas molestias en la espalda llegan en el peor momento y las pruebas médicas que seguramente le harán nada más llegar a la ciudad Condal serán determinantes para ver su disponibilidad.