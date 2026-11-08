Fran Fuentes 08 NOV 2026 - 23:52h.

El técnico alemán volvió a responder a la gestión de minutos de sus jugadores durante el parón

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Hansi Flick compareció tras el triunfo del FC Barcelona frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El técnico barcelonista elogió a sus futbolistas después de remontar el encuentro merced a un doblete de Fermín López. Del mismo modo, respondió a la gestión de los minutos de los futbolistas tanto en el club como con sus selecciones y desveló la conversación que tuvo con Frenkie de Jong para ubicarle como lateral derecho. A continuación, sus palabras:

La valoración del partido y la posición de Frenkie de Jong: "Hoy fue diferente, nos adaptamos un poquito. Creo que en la primera parte nos faltó intensidad en la primera parte por cómo queríamos presionar. Con Frenkie hablamos el pasado partido para ver si si podía jugar ahí, y dijo que si le enseñaba a jugar ahí lo haría. Ha tenido 15 minutos en la derecha como lateral, y luego, cuando Bernal se ha cansado, le hemos cambiado y ha vuelto al centro del campo. Fue la decisión correcta".

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La diferencia en la presión en la primera y la segunda parte: "Creo que marcar el uno a uno fue importante en la primera parte. El oponente fue muy lejos, sorteaba nuestra presión. Eso en la segunda parte lo hicimos mejor. Perobueno, son 90 minitos, la primera parte no fue buena pero en la segunda estuvimos mejor. Creo que merecemos esta victoria, todo va sobre eso. Son tres puntos y estoy feliz".

Cómo de feliz está por irse líder al parón: "De uno a 10, 10".

Por fin gana un partido grande: "Sí, tenemos la calidad para ganar estos partidos. No va sobre eso. Yo creo en este equipo. Especialmente en la segunda parte lo mostramos. No es fácil ganar aquí al Atlético. Es un camino largo hasta el final de la temporada. Estamos aquí, trabajamos cada día para ganar títulos, para tener éxito y es lo que queremos".

Cómo gestiona el parón de selecciones con los partidos importantes que vienen: "Es una parte de nuestro trabajo. Ahora tenemos el parón y los mejores jugadores, cuando no están lesionados, se van. Es duro, pero es su trabajo. Haremos lo que podamos. Tenemos la pasión para gestionar estas situaciones. Hay que gestionar los minutos, en la selección también lo hacen, me preocupo por los jugadores".