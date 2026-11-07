Joaquín Anduro 07 NOV 2026 - 14:02h.

Hansi Flick analiza cómo llega el Barça al partido contra el Atlético

Simeone responde a Raphinha y a la situación de Jonathan David y Kang In Lee en el Atlético: "Los minutos que considero"

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El FC Barcelona buscará marcharse líder al parón de selecciones con la visita de este domingo al Atlético de Madrid en un duelo clave por LALIGA EA Sports con Hansi Flick de nuevo frente a Diego Pablo Simeone. El técnico alemán no ha querido hablar sobre Julián Álvarez pero sí sobre varios futbolistas culés como Rodri Hernández con la gestión de su lesión y las posibilidades tanto de Frenkie de Jong como de Marc Bernal de sustituirle en el Metropolitano.

Hansi Flick, sobre el Atlético de Madrid-Barcelona

Frenkie de Jong como reemplazo de Rodri: "No, no lo he decidido. Siempre es bueno consultarlo con la almohada. Conocemos su calidad, desde luego, pero también de Bernal, que lo ha hecho muy bien además en los últimos partidos cuando ha estado en el terreno de juego. Me ha gustado mucho también lo que está haciendo".

Tiempo de baja de Rodri y críticas a la gestión de Flick por los minutos que le ha dado: "Siempre se pueden hacer las cosas mejor pero creo que en este caso me he comunicado con el jugador y hemos gestionado todos los minutos que ha estado sobre el terreno de juego. Si hablo con un jugador experimentado y le pregunto qué le parece, cómo podemos gestionarlo... estamos de acuerdo en hacerlo de una manera, creo que no se puede hacer nada más. Para mí, es así. Al final, cuando ves el resultado, piensas que podrías haber hecho las cosas mejor pero son así y están en el pasado de todas formas así que tanto da".

Importancia del partido contra el Atleti para LALIGA: "Todos los partidos son muy importantes. En LALIGA hay tres o cuatro equipos excelentes que están muy apretados en la clasificación y, por supuesto, es importante ganar allí en Madrid contra el Atlético. Para nosotros es nuestro objetivo y vamos a darlo todo para intentar ganar este partido. Pero, en cualquier caso, queda mucho para el final de la temporada y está claro para mí que vamos allí con intención de ganar pero sabemos que es un equipo fantástico, con un gran entrenador y que va a ser duro".

Diferencias de Frenkie y Bernal para jugar contra el Atleti: "Para nosotros, creo que Frenkie además puede jugar en distintas posiciones, no tiene que estar centrado en el '6'. Pero los dos son similares, Frenkie quizás sea más experimentado, pero con balón ambos tienen la confianza y la convicción y nos dan mucho en ese sentido. Berni está muy buen y juega muy bien contra la pelota, sabe muy bien la zona en la que tiene que estar y estoy muy contento con él. Pero también estoy contento de haber recuperado a Frenkie, que vuelva a estar disponible y veo en los entrenamientos que está al 100%. Así que tenemos que buscar el once titular adecuado y es lo que hablaremos más tarde o mañana, tenemos tiempo para tomar esas decisiones".

El Atlético, ¿bestia negra del Barça de Flick? y diferencias entre LALIGA y eliminatorias en sus duelos: "Eso está en el pasado en cualquier caso. Para mí, no es relevante. Lo importante es lo que pase mañana y sabemos que vamos a jugar contra un equipo fantástico y que queremos o tenemos que ganar para irnos en lo más alto de la tabla al parón de selecciones. Por eso es importante también demostrar nuestra fuerza y calidad mañana, es importante".

Renovación de Raphinha: "Creo que no hay por qué preocuparse. Es la mejor situación para el club y para Rapha y estoy contento por ello porque es un jugador fantástico, de primera clase mundial. Es nuestro capitán y, para el futuro de nuestro club, es muy importante la renovación".

Más egoísmo de Anthony Gordon: "Para mí nos da mucho con el balón. Aguanta la pelota, la posesión, no comete errores fáciles y creo que en el último tercio del campo sí que podría ser un poco más egoísta en situaciones de uno contra uno. Pero creo que en los últimos partidos ha estado muy bien. Ha incrementado su nivel y contribución al equipo y estoy contento con eso".

Tardanza en la vuelta de Jules Koundé: "Eso esperamos nosotros también, que volviera más rápido, pero al final hay que cuidarlo, ver la evolución cada día y es lo que estamos haciendo. Está tardando un poco más, esperemos volver a tenerlo después del parón de selecciones pero, de momento, no está preparado".

Brian Fariñas para el Metropolitano y su paso al lateral derecho: "No había jugado antes ahí pero, al final, física, táctica y técnicamente es un muy buen jugador gracias yo creo a la Masía. Es increíble cómo educan y forman a los jugadores ,también en cuanto a la mentalidad y actitud, que es de máximo nivel. A la derecha, con Lamine, está haciendo muy bien trabajo. Se ve que está a un nivel de jugar un partido como el de mañana. En Champions contra el Aston Villa jugó francamente bien, a un gran nivel. Creo que sí que está preparado para el domingo si es titular".