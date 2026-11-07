Raphinha recibe el cariño y las bromas de Hansi Flick, que celebra dos regresos en el Barça

Joaquín Anduro 07 NOV 2026 - 14:32h.

Eric García y Christensen apunta al Atlético de Madrid

Hansi Flick responde a las críticas por la lesión de Rodri y a sus dos sustitutos en el Barça: "No se puede hacer nada más"

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El FC Barcelona intentó el pasado verano el fichaje de Julián Álvarez y, tras no conseguirlo, Hansi Flick apostó por Raphinha como el '9' culé en una decisión que no podría haber salido mejor, con el ariete logrando unas cifras espectaculares y firmando una merecida renovación. El técnico alemán le ha dado cariño al futbolista brasileño tanto en sala de prensa como en el entrenamiento, incluso haciéndole reír, en una sesión en la que Eric García y Andreas Christensen ya se han ejercitado con el grupo.

En el vídeo de la parte superior de la noticia se puede ver la relación especial que Flick tiene con Raphinha, su extensión sobre el campo, con un abrazo y bromeando con él rompiendo la imagen de seriedad habitual del germano. Una sesión en la que tanto Eric como Christensen han demostrado que ya han dejado atrás sus problemas físicos y el propio entrenador azulgrana ha confirmado que ambos estarán en la convocatoria.

"Creo que podría ser titular y ambos van a estar convocados para mañana. Van a viajar con nosotros a Madrid. Creo que podría empezar, ya veremos", respondió Hansi Flick sobre estos dos regresos y la posible titularidad de Eric García en el choque de este domingo en el Metropolitano.

Los elogios de Flick y Simeone a Raphinha

También habló el entrenador del Barça sobre Raphinha celebrando su renovación y colocándole como un ejemplo: "Creo que no hay por qué preocuparse. Es la mejor situación para el club y para Rapha y estoy contento por ello porque es un jugador fantástico, de primera clase mundial. Es nuestro capitán y, para el futuro de nuestro club, es muy importante la renovación".

Incluso Simeone también alabó en sala de prensa al brasileño por cómo ha cambiado el ataque del conjunto catalán: "Sí, lo vuelvo a repetir como dije la temporada pasada varias veces. Para mí es un futbolista extraordinario con trabajo, velocidad, con gol, asistencias... la verdad es que la temporada pasada para mí hizo una temporada increíble y ahora comenzó de forma brillante jugando en otra posición en la que también lo hace muy bien y que le da muchas herramientas a un equipo que tiene muchas variantes".