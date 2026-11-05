Fran Fuentes 05 NOV 2026 - 06:29h.

El presentador coloca ese partido en el mismo nivel de importancia que El Clásico

En Barcelona alucinan con el éxtasis del Real Madrid: "Parece Alicia en el país de las maravillas"

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El último programa de El Chiringuito ha traído a debate la mejoría del Real Madrid, que ganó su partido de UEFA Champions League frente al AEK de Atenas en el último suspiro, mientras que el FC Barcelona arrolló el martes al Aston Villa. De cara a la última jornada de LALIGA antes del parón de selecciones, y con el conjunto barcelonista enfrentándose a un rival de entidad como es el Atlético de Madrid, el debate sobre quién es candidato a ganar el campeonato doméstico está servido. En este sentido, Josep Pedrerol avisa de que si los barcelonistas quieren ser campeones, tendrán que ser capaces de ganar en los partidos contra rivales grandes también. Y, si no, les elimina como candidatos al título, ante la sorpresa del resto de tertulianos.

"El Madrid parece que mejora. Sobre todo, porque ha ganado un partido importante ante el Barça, y eso marca tendencia. Pero hay que ver cómo evoluciona esto y también la continuidad que decíamos, la continuidad del Madrid", explica el presentador. Y es que, en este sentido, Josep Pedrerol recuerda unas palabras del técnico blanco: "Habían hecho un buen partido pero y decía Mourinho también 'aquí no vivimos de ganarle al Barça, vivimos de ganar LALIGA y ganar campeonatos'", señala.

Es por eso que el presentador entiende que esto va de ganar también en los partidos grandes: "Es verdad que si el Barça le gana al Atlético de Madrid, yo ahí diré que el Barça es candidato número uno a ganar LALIGA, pero si pierde, el Barça no es candidato a ganar LALIGA, para mí. ¿Estamos de acuerdo que el domingo es un partido tan importante casi para el Barça como el Clásico, no?", lanza al aire la pregunta, lo cual abrió un nuevo debate que puedes ver en el vídeo superior que encabeza la noticia.

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