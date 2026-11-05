Los frentes abiertos de Braulio en el Valencia CF: hasta 20 jugadores acaban contrato o entran en su último año

Pitchwise desembolsará los 100 millones antes del mercado de fichajes de enero: Cuánto dinero podrá disponer Braulio Vázquez

El trabajo de Braulio no ha hecho más que empezar: revolución a la vista en el Valencia CF antes del Nou Mestalla

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Braulio Vázquez sabe que el mercado de invierno no va a arreglar por sí solo la situación del Valencia CF. El director deportivo del Valencia CF es más que consciente de que se enfrenta a una profunda remodelación de su plantilla en los próximos meses. La llegada de Braulio Vázquez a la dirección deportiva y el dinero de Pitchwise (antes del mercado de enero) coincide con un escenario que obliga a tomar decisiones de calado: hasta 20 futbolistas acaban contrato o entran en su último año de vinculación en junio de 2027. Una auténtica revolución deportiva que el club deberá gestionar antes de estrenar el Nou Mestalla.

El nuevo director deportivo tiene mucho trabajo por delante. Su primera misión ha sido aterrizar, conocer la estructura y empezar a definir las necesidades de un equipo que atraviesa una etapa de cambios también en los despachos. Tras su charla con Pitchwise y Kiat Lim, tiene manga ancha para poner en marcha su plan para fichar... pero también para vender o sacar. Pero el siguiente paso será igual de importante: decidir quién debe continuar, qué contratos merece la pena renovar y qué futbolistas no entran en los planes de futuro.

Los contratos que terminan en junio y los que pueden seguir

La primera lista es especialmente extensa. Dimitri Foulquier, José Gayà, Sergi Canós, Pablo Maffeo, Luis Rioja, Mouctar Diakhaby, Cristian Rivero, Dani Raba, Harvey Elliott, Kayne van Oevelen. figuran entre los futbolistas cuya vinculación termina en junio. El portugués acaba contrato y está cedido en el Racing

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De todos ellos, el único con el que actualmente se negocia de manera clara la continuidad es con el capitán, José Luis Gayà, aunque las conversaciones están paradas y las distancias son extremas. El capitán es una pieza importante por lo que representa, pero su situación contractual todavía está lejos de resolverse.

Otros casos tienen particularidades. Pablo Maffeo termina su cesión, aunque el Valencia dispone de una opción de compra y se está contento con su trabajo. Luis Rioja está pendiente de una posible renovación por una temporada y el extremo estaría encantado de continuar. Rivero, por su parte, es un caso especial y su futuro todavía no está decidido.

El resto de los cedidos (Harvey Elliott y Van Oevelen), salvo sorpresa, están sentenciados, así como Foulquier, Mouctar Diakhaby, Dani Raba o Sergi Canós (lo sigue el Real Valladolid), que no entran en los planes de futuro de la entidad salvo que el entrenador que vaya a estrenar el Nou Mestalla cambie el planteamiento. . También habrá que resolver las situaciones de futbolistas como Elliott y Canós, mientras que Van Oevelen representa un caso distinto por su proyección y su situación dentro de la estructura deportiva.

Otros nueve contratos que obligan a tomar decisiones

El problema no acaba ahí. Hay otro grupo de futbolistas que afrontará el próximo verano con un solo año de contrato por delante. En esa situación aparecen Pepelu, Umar Sadiq, Guido Rodríguez, Arnaut Danjuma, Aliou Dieng, Hugo Duro, Jesús Vázquez, Iker Córdoba y Stole Dimitrievski.

Algunos tienen cláusulas que pueden modificar el escenario. Es el caso de Sadiq, Guido o Iker Córdoba, cuyos contratos contemplan mecanismos para ampliar su vinculación. Su situación deberá analizarse teniendo en cuenta esas condiciones y el rendimiento que ofrezcan durante la temporada, pero el ariete y el pivote son ahora dos puntales en este Valencia.

Otros nombres requieren una reflexión más profunda: Pepelu, más en forma que nunca, Jesús Vázquez y el meta titular Stole Dimitrievski son futbolistas cuyos casos tendrá que estudiar la dirección deportiva. También habrá que decidir qué hacer con Hugo Duro, delantero que ha sido importante en los últimos cursos, pero cuya continuidad dependerá del proyecto que quiera construir Braulio.

En el extremo contrario aparecen situaciones prácticamente definidas. Aliou Dieng está descartado y Arnaut Danjuma lo tiene complicado para continuar, pero dependerá de su evolución

Una plantilla por construir antes del Nou Mestalla: central y delantero, ahora

El Valencia no puede permitirse aplazar todas estas decisiones. La planificación de la temporada 2027-28 será especialmente importante porque coincidirá con el horizonte de estreno del Nou Mestalla. El club necesita llegar a esa nueva etapa con una plantilla competitiva, contratos equilibrados y una estructura deportiva definida.

Braulio Vázquez tiene ante sí mucho más que una ventana de fichajes en la que tratará de incorporar un central de jerarquía y un delantero. Debe decidir qué Valencia quiere construir, qué futbolistas pueden formar parte de él y dónde necesita invertir para elevar el nivel de la plantilla. La revolución no tiene por qué traducirse en veinte salidas, pero sí en una revisión profunda de prácticamente todas las líneas del equipo.

Su trabajo acaba de empezar. Enero es sólo el primer paso, dónde ya puede haber salidas, pero es el verano de 2027 el que ya asoma como una de las grandes pruebas de su proyecto.