David Torres Valencia, 22 OCT 2026 - 09:49h.

Sergi Canós ha vuelto a tocar balón meses después

Lesión Sergi Canós: Qué tiene, parte médico y tiempo de baja tras ser operado hoy

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"Han sido meses duros y de mucho trabajo. Pero mis ganas por volver a disfrutar no han desaparecido en ningún momento. Es más, han aumentado día a día!!! Esta semana hemos dado un gran paso en la recuperación. Ahora a por la recta final. Vamos!!", escribía estos días atrás Sergi Canós en su instagram oficial. El futbolista, al fin, mira al futuro con optimismo. El extremo valenciano ha compartido un mensaje esperanzador sobre su recuperación, después de varios meses apartado de los terrenos de juego por una grave lesión. No en vano, el futbolista de Nules fue operado en mayo tras sufrir una lesión que le obligó a pasar por el quirófano. Desde entonces, trabaja para regresar cuanto antes, aunque su vuelta a la competición todavía requiere paciencia. La previsión es que pueda volver a jugar en el mercado de enero, siempre que la evolución de su recuperación lo permita.

Su situación contractual y deportiva tampoco es sencilla. Canós regresó al Valencia CF tras su cesión y, aunque tiene contrato con el club, no dispone de ficha con el primer equipo esta temporada y no entra en los planes deportivos de la entidad. Su caso forma parte de la lista de futbolistas que volvieron a Mestalla después de sus respectivas cesiones y cuyo futuro quedó pendiente de resolver porque acaba contrato en junio. ¿Lo normal? Carta de libertad en enero

Javier Aguirre se ha acordado de Canós

Javier Aguirre también ha tenido presente al extremo en varias ocasiones al repasar la situación de los lesionados del Valencia. El técnico mexicano ha hablado de la enfermería y de la necesidad de recuperar efectivos para ampliar las alternativas de la plantilla. En ese contexto, se refirió a la situación de los jugadores que continúan trabajando para regresar, entre ellos Canós, que sigue centrado en completar su recuperación. El objetivo del valenciano es volver a sentirse futbolista y tener la oportunidad de encontrar continuidad después de una etapa especialmente complicada. Su publicación apunta a que ha dado un paso importante, aunque todavía le queda camino por recorrer antes de volver a competir.

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El Real Valladolid sigue su evolución

En este contexto, el Real Valladolid está siguiendo de cerca la recuperación de Sergi Canós con vistas a estudiar su futuro cuando esté disponible, según ha informado Radio Marca Valladolid. El conjunto castellano permanece atento a su evolución y valorará las opciones cuando el extremo pueda regresar a los terrenos de juego. La posibilidad de una nueva etapa lejos de Mestalla no sería extraña. Antes de lesionarse, el propio Canós ya dejó entreabierta esa puerta al hablar de su futuro y de la necesidad de seguir disfrutando del fútbol, en unas declaraciones en las que abordó su situación contractual y sus perspectivas.

De hecho, este fin de semana Canós estuvo en la capital castellana visitando a sus excompañeros en Pucela antes de volver a Mestalla para ver al Valencia CF.

Por ahora, el primer objetivo es completar la recuperación. Después llegará el momento de decidir dónde continúa su carrera.