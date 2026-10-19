Javier Aguirre y las cinco claves para sacar al Valencia CF del descenso

David Torres Valencia, 19 OCT 2026 - 12:25h.

Suma dos empates en el peor inicio en la historia en Mestalla; donde solo han marcado Aimar Blázquez y Mayol

Ni Aguirre ni el nuevo césped evitan que Mestalla se despida entre sombras: el Valencia firma su peor arranque histórico

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El Valencia CF afronta el reto de revertir su situación en la clasificación de LaLiga con Javier Aguirre al frente de un equipo que ha mostrado capacidad de reacción, pero que todavía necesita mejorar su regularidad, su eficacia ofensiva y su solidez defensiva para transformar las buenas sensaciones en victorias. El empate ante el Racing de Santander (2-2), en el debut del técnico mexicano, y el posterior empate sin goles ante el Athletic Club en Mestalla han dejado algunas señales positivas, aunque también han confirmado que el equipo necesita dar un paso adelante para salir de la zona baja de la tabla.

La mejora defensiva del último encuentro contrasta con las dificultades para generar ocasiones y concretarlas de un equipo que es penúltimo en la clasificación, con 6 puntos de los 27 disputados y a uno de loa siete que tiene el Levante, equipo que marca en estos momentos la permanencia tras 9 jornadas disputadas.

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Cinco claves y dos nombres propios

Estas son las cinco claves sobre las que Aguirre debe trabajar para impulsar la recuperación del conjunto valencianista:

1. Mejorar la solidez defensiva

Reducir los errores atrás es una de las prioridades del nuevo entrenador. El Valencia ha sufrido durante el inicio de la temporada para proteger su área y evitar que los rivales encuentren espacios entre líneas. El objetivo pasa por ajustar las distancias entre defensas y centrocampistas, mejorar las ayudas y mantener la concentración durante los noventa minutos. La portería a cero ante el Athletic supone un primer paso en esa dirección.

2. Ganar continuidad con el balón

El equipo necesita mejorar la salida de balón y superar la presión de sus adversarios para evitar pérdidas en zonas comprometidas. En su estreno ante el Racing, Aguirre reconoció las dificultades para enlazar pases y pidió más personalidad a sus jugadores. Mantener la posesión con criterio y encontrar soluciones para progresar permitirá al Valencia controlar mejor los partidos y reducir el tiempo que pasa defendiendo.

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3. Recuperar la eficacia goleadora

La falta de acierto en ataque constituye otro de los principales obstáculos para remontar posiciones. Hugo Duro atraviesa una sequía goleadora y el equipo necesita que sus delanteros aprovechen las ocasiones que genera. La recuperación de la confianza de sus atacantes y una mayor presencia en el área rival serán fundamentales para convertir los empates en victorias. La lesión de Umar Sadiq añade dificultades a la búsqueda de alternativas ofensivas.

4. Encontrar un sistema estable y equilibrado

Aguirre debe consolidar una estructura táctica que permita al equipo defender con seguridad sin perder capacidad para atacar. Las dificultades observadas ante el Racing llevaron al entrenador a modificar la disposición defensiva durante el encuentro. Encontrar un equilibrio entre las líneas, proteger el centro del campo y facilitar la conexión entre la defensa y los delanteros será determinante para dar continuidad al juego.

5. Recuperar la confianza y aprovechar los recursos de la plantilla

El componente anímico también será decisivo en una situación clasificatoria delicada. Aguirre ha destacado la actitud y el esfuerzo como punto de partida para reconstruir al equipo, pero esa energía deberá mantenerse jornada tras jornada. Además, el entrenador necesita sacar partido de los jugadores disponibles, recuperar efectivos lesionados cuando sea posible y dar oportunidades a futbolistas capaces de aportar velocidad, profundidad y soluciones diferentes, incluidos los jóvenes de la cantera.

Una reacción que debe traducirse en puntos

El Valencia ha mostrado capacidad para reaccionar en momentos adversos, como ocurrió en Santander, y ha conseguido cerrar su último encuentro sin recibir goles. Sin embargo, esos avances todavía no han sido suficientes para lograr una victoria bajo la dirección de Aguirre.

El desafío del técnico mexicano consiste ahora en convertir las mejoras parciales en un funcionamiento colectivo más consistente. La estabilidad defensiva, la continuidad con el balón y la eficacia en las áreas marcarán las opciones del Valencia de abandonar la zona baja de la clasificación y afrontar con mayor margen las próximas jornadas