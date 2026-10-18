Ni Aguirre ni el nuevo césped evitan que Mestalla se despida entre sombras: el Valencia firma su peor arranque histórico

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Nunca había empezado sin ganar cinco partidos en casa

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ValenciaLos jugadores pidieron perdón al final del partido a la afición tras la igualada contra el Athletic. El equipo mejoró algo pero no lo suficiente y se abona a los puestos de descenso y a seguir sufriendo. Con todo, su afronta ya es histórica. Nunca antes el Valencia CF había comenzado tan mal una temporada. Mestalla vive sus últimos meses de existencia como estadio del Valencia CF pero se engalanó y estrenaba césped para la ocasión. Entrenador nuevo, tapete nuevo, la afición respondiendo pese a la alerta (43.000 personas) pero el equipo no está a la altura de su historia. Esa es la realidad.

El empate ante el Athletic Club agrava una estadística demoledora: el Valencia sigue sin ganar en casa en esta Liga, con cinco partidos disputados, dos empates y tres derrotas. Solo ha marcado dos goles y ha encajado nueve. El estadio de tantas noches históricas contempla ahora uno de los peores capítulos de su despedida.

El empate ante el Athletic volvió a dejar a la afición con la sensación de haber visto demasiado poco. Ni siquiera el estreno de Javier Aguirre en el banquillo de Mestalla sirvió para cambiar la dinámica. El técnico mexicano buscaba su primera victoria como local, pero el Valencia volvió a quedarse sin ganar y continúa anclado en la zona de descenso.

El peor arranque liguero en Mestalla en la temporada de su despedida

El Valencia firma su peor arranque liguero en Mestalla. Nunca había llegado a sus cinco primeros partidos en casa sin conseguir una victoria y con un balance de tres derrotas. El precedente más cercano se remonta a la temporada 2018-19, cuando el equipo también necesitó cinco encuentros para ganar por primera vez ante su afición, aunque entonces sumó cinco empates.

El contraste con la campaña actual es demoledor. En 2026-27, el Valencia acumula dos igualadas y tres derrotas, con apenas dos goles a favor y nueve en contra. Mestalla se despide de la Liga viendo cómo su equipo convierte su propia casa en un escenario de frustración.

De la ilusión por Aguirre al hastío de siempre

El Athletic dominó la primera mitad, aunque le faltó precisión para traducir su superioridad en goles. Dimitrievski evitó el tanto de Iñaki Williams justo antes del descanso y mantuvo con vida a los valencianistas.

Tras la reanudación, el Valencia mejoró. La entrada de Otorbi y Luis Rioja dio profundidad al equipo y el canterano agitó el partido desde la banda derecha. En el minuto 70 llegó la ocasión más clara de los locales: Gayà asistió a Javi Guerra, cuyo zurdazo encontró la respuesta de Unai Simón.

El capitán, que cel