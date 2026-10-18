David Torres 18 OCT 2026 - 08:08h.

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ValenciaEl central del Valencia CF César Tárrega volvió al once titular ante el Athletic Club y se marchó de Mestalla con la sensación de que el equipo está dando pasos adelante, aunque sigue sin encontrar el premio de la victoria. Tárrega destacó la mejoría defensiva, lamentó las ocasiones desperdiciadas y pidió confianza a una afición que volvió a responder con cerca de 43.000 espectadores en las gradas, a pesar de la alerta por la lluvia. El defensa valencianista mira ya al derbi ante el Villarreal, un partido en el que el equipo quiere convertir las buenas sensaciones en tres puntos. Después de una temporada complicada, el mensaje de Tárrega es claro: el Valencia necesita mantener la solidez, mejorar su eficacia y aprovechar el apoyo de Mestalla para cambiar la dinámica.

De César a Salvador

Y lo cierto es que ante el Athletic el equipo estuvo cerca de ganar, pero también de perder y, si alguien tiene mérito de ello es Tárrega, que salvó un gol cantado en una de las escasas

Tárrega tiene fe

Al finalizar el partido, César Tárrega analizó el choque

¿Qué sensaciones tienes tras volver a jugar?

Tenía muchas ganas de volver a jugar. Al final, cuando estás apartado del terreno de juego, tienes muchas ganas de volver a luchar en el campo. Creo que el equipo ha dado una buena imagen a nivel defensivo y que este es el camino a seguir.

¿Qué valoración haces del partido ante el Athletic?

Hemos dado una muy buena imagen. Nos vamos dolidos porque hemos dispuesto de muy buenas ocasiones para adelantarnos y llevarnos los tres puntos. Lo hemos intentado todo el partido. Es una pena no poder llevarnos los tres puntos, pero hay que quedarse con las cosas positivas del equipo y seguir creciendo en base a ello.

¿Le está costando al equipo cerrar los partidos?

Yo creo que no es que nos cueste cerrar los partidos. Hay momentos en todos los encuentros en los que toca sufrir un poco más. Insisto en que, en esos momentos en los que hemos sufrido, hemos sabido ayudarnos entre nosotros. Creo que es importante. Hemos dado un paso adelante a la hora de mantener la portería a cero y eso también es positivo. Aunque hayamos tenido que sufrir, podemos defender, mantener la portería a cero y crecer a partir de ahí.

¿Qué demuestra el equipo con el esfuerzo que está realizando hasta el final?

Lo que está demostrando el equipo es que se deja todo en cada partido y que queremos revertir la situación lo antes posible. Como dices, los calambres que hemos visto al final del partido demuestran la garra que estamos intentando meterle. Es positivo porque demuestra que el equipo lo está dando todo hasta el último aliento. Cuando uno llega al máximo, hay jugadores preparados en el banquillo para salir. Todos podemos sumar y, a partir de ahí, seguir creciendo.

¿Qué importancia tiene crecer desde la defensa?

Este es el camino a seguir. El equipo va a crecer mucho desde la solidez defensiva que hemos demostrado en este partido. Nos va a dar mucho. Confiamos en nosotros y seguro que vamos a salir hacia adelante.

¿Qué pueden aportar los jóvenes que están teniendo oportunidades?

Sabemos que tenemos mucha calidad y que los jugadores que vienen de abajo tienen muchas ganas de sumar. Confiamos mucho en ellos porque están entrenando muy bien y a un buen nivel con nosotros. Si siguen en ese camino y continúan sumando, nos aportarán mucho. Nos dan muchas ganas e ilusión. Que sigan así, porque también hay compañeros que están esperando su oportunidad.

¿Qué mensaje le mandas a la afición del Valencia?

Lo primero es agradecerle que haya venido hoy. A pesar de que no estamos en la situación que nos gustaría, han venido 43.000 personas a Mestalla. Hay que darles las gracias porque, sin su apoyo, todo sería más difícil. Tenemos que seguir creyendo. La línea que estamos mostrando en estos dos últimos partidos es positiva. Desde la solidez defensiva y como equipo vamos a conseguir grandes cosas. Que confíen en nosotros, porque vamos a trabajar y a darlo todo en cada entrenamiento para que en el próximo partido en Mestalla, ante el Villarreal, vayamos a por los tres puntos. Creo que estamos más cerca que antes.

¿Cómo afrontáis el derbi ante el Villarreal?

Tenemos unas ganas locas de ganar y poder darle una alegría a la afición. Queremos darles las gracias porque siempre están con nosotros. Tenemos muchísimas ganas. Vamos a trabajar como siempre lo hacemos, pero tenemos que dar un puntito más para ser eficaces en esas ocasiones que tenemos. Qué mejor escenario que hacerlo aquí, en Mestalla, contra el Villarreal.

¿Cómo te has encontrado en tu regreso al once titular?

Tenía muchas ganas de sumar y ayudar al equipo. He entrado con convicción y dispuesto a dar mi mejor versión. El equipo también ha ayudado a que hiciéramos todos un gran partido. Hemos podido dar una muy buena imagen.