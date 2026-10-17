No se necesita que llueva para ver que la pólvora de este Valencia está mojada (0-0)

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Empate sin goles en Mestalla que agrava la crisis de un Valencia CF que fue mejor, mereció ganar pero que no tuvo acierto en los metros finales. La falta de calidad y de pegada siguen con Aguirre y, punto a punto, los de Mestalla no salen del pozo.

El Valencia CF empezó enfurecido a por el Athletic. Estrenaba césped y entrenador debutaba ante la parroquia che (sin cambiar de banquillo); su capitán Gayà acechaba el podio histórico de LALIGA y, aunque la DANA restó afluencia a Mestalla (43223 espectadores), la afición quería al fin ver ganar a su equipo. Y los jugadores, que se saben ya en el punto de mira, pusieron ahínco y empeño aprovechando un once más ofensivo con Danjuma y Raba por las bandas.

Sin embargo, con el paso de los minutos, como la gaseosa, el equipo se fue deshinchando y el Athletic, a pesar de sus bajas, haciéndose amo y señor del partido aprovechando su mayor calidad.

En la segunda mitad el patrón se repitió. El Valencia CF quería, la afición se inquietaba y Danjuma tuvo dos ocasiones clarísimas para marcar antes de la primera hora del partido. De hecho, el primer tiro a puerta fue en el 52, justo cuando Aguirre sentó a Raba y Hugo Duro (los dos más ofensivos) para sacar a Rioja y Otorbi.

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Motorbi cambia el ritmo del partido, pero no el sino

Con el canterano sobre el campo el Valencia CF fue otro. En diez minutos ya había generado tres clarísimas ocasiones de gol que falló por la definición. Unai Simón le adivinó una, la zaga otra y la tercera se fue demasiado cruzada. El gol se mascaba, como cuando Guerra, poco después, se quedó solo ante el meta campeón del mundo, peor ni por esas. En Mestalla no llovió a pesar de la alerta, pero la pólvora sigue mojada en casa.