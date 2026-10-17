David Torres 17 OCT 2026 - 19:50h.

El césped es la mejor arma anti inundaciones. Es el estadio de LALIGA que más y mejor drena el agua

Valencia suspende todo el fútbol para el domingo, pero el Valencia - Athletic no está en peligro

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ValenciaEl Valencia CF ha tomado una decisión con sus socios y abonados de cara al encuentro de este sábado ante el Athletic Club en Mestalla. Ante los avisos meteorológicos por la DANA Alice y la preocupación por los desplazamientos, el club ha anunciado que el partido no computará para el registro de asistencia de los abonados al finalizar la temporada, con independencia de que acudan o no al estadio. Ha querido la casualidad que la DANA llegue con el estreno del nuevo césped de Mestalla, resembrado durante el parón y que convierten al campo en una alfombra y en la mejor arma anti inundaciones. No en vano, es el estadio de LALIGA que más y mejor drena el agua (Hasta 700 L a la hora, según la última auditoría).

La medida llega en una jornada marcada por la incertidumbre meteorológica en la Comunitat Valenciana. El encuentro se disputará con normalidad, ya que la alerta amarilla entra en vigor a las 18:00 horas y la naranja está prevista a partir de la medianoche. Por tanto, el principal problema no está en la celebración del partido, sino en el regreso a casa de los aficionados que viven en municipios del área metropolitana o en localidades alejadas de la capital.

En concreto, el Valencia Cf ha anunciado que "la asistencia de todos los Socio VCF abonados al partido de esta noche contará tanto si acuden al Camp de Mestalla como si no debido a la alerta naranja establecida a partir de las 00 horas. Recomendamos extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades".

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El Valencia tiene en cuenta la preocupación de sus abonados

El recuerdo de la DANA de octubre de 2024, que dejó 229 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana, sigue muy presente en la sociedad valenciana y también en el valencianismo. Por eso, la decisión del club ha sido recibida con numerosos mensajes de apoyo en las redes sociales, donde los aficionados han valorado que no se penalice su ausencia en un encuentro condicionado por las circunstancias meteorológicas.

La situación también ha tenido consecuencias en la asistencia prevista a Mestalla. Aunque el Valencia-Athletic es uno de los clásicos del fútbol español, los avisos y la incertidumbre sobre las condiciones para volver a casa han pesado en la decisión de muchos seguidores.

La Federación suspende el fútbol del domingo

La situación será todavía más restrictiva este domingo. La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha anunciado la suspensión de los partidos oficiales programados en las provincias de Valencia y Alicante, así como de aquellos encuentros de equipos de Castellón que impliquen desplazamientos a otra provincia.

De este modo, mientras el Valencia-Athletic se mantiene en el calendario, el fútbol territorial queda condicionado por la evolución de la alerta meteorológica y por la prioridad de garantizar la seguridad de jugadores, técnicos y aficionados.

Los socios, aplauden la decisión

El caso es que los socios han aplaudido la decisión