Pablo Sánchez 17 OCT 2026 - 17:56h.

Óscar Valentín denuncia errores y ofrece una solución al Rayo Vallecano: "Solo así podremos"

El partido se reanudará según las circunstancias recogidas en el acta arbitral

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El Juez Único de Competición dictó este sábado que el partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, correspondiente a la octava jornada de LALIGA EA SPORTS que fue suspendido por el lanzamiento de objetos en el minuto 24 en el estadio de Vallecas, se reanude a puerta cerrada.

El partido fue suspendido por el árbitro José María Sánchez Martínez debido al lanzamiento de aviones de papel y pelotas pequeñas de plástico al terreno de juego por parte de la afición del equipo madrileño y cuya decisión se tomó debido a la recomendación de la Coordinadora de Seguridad de la Policía Nacional, que aseguró que no podían garantizarse las condiciones de seguridad necesarias.

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Por lo que el partido fue suspendido en el minuto 24 de partido con el resultado de 0-0. El Juez Único de Competición de la Real Federación Española, dictó en la resolución que el partido debe reanudarse, pero esta vez sin público.

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Además, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol acordó el "cierre parcial" del estadio de Vallecas por un partido, así como la imposición de una multa de 6.000 euros al Rayo Vallecano.

El acta arbitral

El partido se reanudará según las circunstancias recogidas en el acta arbitral del encuentro suspendido. "Podrán ser alineados los jugadores reglamentariamente inscritos federativamente en cada club el día 10 de octubre de 2026, hayan o no sido alineados en el período jugado, y que, de haberlo hecho, no hubieran sido sustituidos ni ulteriormente suspendidos por el órgano disciplinario como consecuencia de dicho partido", explicó en la resolución.

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Asimismo, el organismo declaró responsable al Rayo Vallecano de "abonar los gastos" de desplazamiento del Athletic Club necesarios para la reanudación del partido.