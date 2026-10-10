Ángel Cotán 10 OCT 2026 - 19:49h.

El capitán rayista lamenta todo lo ocurrido en el partido ante el Athletic

Por qué no se reanuda el Rayo Vallecano - Athletic este domingo y cuándo se jugará

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El Rayo Vallecano-Athletic Club tuvo que suspenderse cuando todavía no se había alcanzado la primera media hora de juego. El trencilla del encuentro, tras el continuo lanzamiento de aviones de papel y objetos, mandó a los futbolistas a vestuarios y el partido espera una nueva fecha para su disputa. El día que LALIGA EA Sports regresaba al Estadio de Vallecas, la hinchada madrileña denunció la gestión del club con una protesta que da la vuelta al mundo.

Ante esta situación, Óscar Valentín alza la voz. El capitán de la franja denunció errores que se están cometiendo en la entidad vallecana y ofreció un camino para llegar hasta la solución de todos los problemas que rodean al humilde equipo de Vallecas.

Óscar Valentín: una denuncia y una solución para el Rayo Vallecano

A través de sus perfil oficial en la red social X, el capitán del Rayo Vallecano lanzó el siguiente mensaje: "Una situación insostenible que ha llegado a su límite. El vaso se ha ido llenando poco a poco durante demasiado tiempo, sin que se haya hecho lo suficiente para evitar llegar hasta aquí. Es necesario escuchar y comprender el malestar de nuestra afición. Necesitamos una vía de acercamiento entre TODAS las partes, poniendo siempre por delante el bien común y, sobre todo, el bien del Rayo Vallecano. Solo así podremos volver a vivir grandes momentos juntos".

La Comunidad de Madrid, en contra de las protestas de Vallecas

La Comunidad de Madrid condenó los hechos producidos este sábado en el Estadio de Vallecas que obligaron a suspender a los 24 minutos el partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao asegurando que "la crispación y el sabotaje no resuelven ningún problema".

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El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, fue suspendido este sábado por el árbitro José María Sánchez Martínez, del comité murciano, debido al lanzamiento de avioncitos de papel y objetos como pelotas pequeñas de plástico al terreno de juego por parte de la afición del equipo madrileño.

"Desde la Comunidad de Madrid condenamos lo ocurrido hoy en Vallecas y hacemos un llamamiento a la unidad en torno a los valores del deporte. La crispación y el sabotaje no resuelven ningún problema. Ni el Rayo Vallecano ni el Athletic Club se merecían esta situación. Respeto", expresa en su comunicado el gobierno regional.