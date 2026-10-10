Ángel Cotán 10 OCT 2026 - 17:18h.

Las apuestas de ambos técnicos... con cambios

Hansi Flick descarta un nuevo nombre para la defensa del Barça: "No lo veo"

Compartir







Vuelve el fútbol a la Ciudad Condal. Tras un eterno parón de selecciones, LALIGA EA Sports regresa este sábado con un claro choque de estilos en el Camp Nou. El intratable FC Barcelona buscará continuar con su camino triunfal en la competición doméstica a costa del siempre aguerrido Getafe CF. Los de José Bordalás, llegan en una situación tranquila y aspiran a dar el campanazo.

La noticia en clave azulgrana está en la baja de Raphinha. El futbolista brasileño regresó tocado a la disciplina culé y Hansi Flick confirmó su ausencia para los dos próximos encuentros. Por esta razón, todos los focos están puestos en su sustituto esta tarde.

En cuanto al equipo azulón, el nombre de la semana lo ha encarnado Dani Carvajal. El club madrileño está tramitando su fichaje como agente libre aunque deben resolverse varios problemas con su salario esta temporada.

La alineación titular del FC Barcelona

Esta es la apuesta inicial de Hansi Flick para el encuentro liguero de este sábado: Joan García, que vuelve tras su fortuita lesión, y Gabriel Jesús son las principales novedades del Barça. El once azulgrana lo completan Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Xavi Espart; Rodrigo, Gavi, Dani Olmo; A. Gordon y Lamine Yamal.

El once confirmado del Getafe CF

José Bordalás saltará al Camp Nou con los siguientes once futbolistas: David Soria volverá a ser el encargado de defender los tres palos azulones. En defensa, el equipo madrileño sale de inicio con Mojica, Zaid Romero, Nemanja Gudelj y Kiko Femenía. Francho Serrano, Mario Martín, Terrats, Andrés García e Iván Azón completan la alineación titular.

El encuentro se disputará a las 18:30 horas en un Camp Nou que volverá a presentar una gran entrada. El choque correspondiente a la jornada 8 de LALIGA EA Sports podrá seguirse en televisión a través de DAZN.