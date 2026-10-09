Joaquín Anduro 09 OCT 2026 - 20:58h.

Flick no quiere colocar a Marc Bernal de central

Hansi Flick explica las bajas de Raphinha y De Jong en el FC Barcelona y se rinde a Lamine Yamal: "Si no es ya el mejor del mundo, lo será"

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El FC Barcelona tiene un poblado ataque para esta temporada pero no es igual la situación en la defensa después de que no haya llegado el central que se rumoreó en el mercado de fichajes y futbolistas como Jules Koundé o Alejandro Balde no recuperen su mejor nivel. De ahí que haya subido Xavi Espart y se haya especulado con la posibilidad de reconvertir a algún futbolista como Marc Bernal pero Hansi Flick ha descartado por completo la posibilidad de que el de Berga juegue más retrasado.

Después de que el propio técnico germano haya probado con el centrocampista como central en algún entrenamiento, este viernes en sala de prensa ha explicado el motivo descartando que sea una prueba para un partido oficial: "Juega a veces en esta posición en los entrenamientos pero no lo veo en esa posición".

"Creo que también para los jugadores jóvenes y para este enorme talento es bueno jugar en esta posición para mejorar, mejorar, mejorar y también ganar confianza. Lo está haciendo bien en los últimos partidos y estoy muy contento de que esté jugando a este nivel. No pienso en eso, no será una opción para jugar como central", confirmó Hansi Flick sobre un Marc Bernal completamente asentado como miembro del primer equipo del Barcelona.

Marc Bernal, asentado en el Barcelona

Hace un año, el joven futbolista aún estaba entrando poco a poco en los planes del entrenador del Barça después de la grave lesión sufrida 12 meses antes y que frenó su fulgurante estreno como azulgrana. Desde el principio, el técnico alemán confió en Bernal y este respondió con un dominio en la medular que fue aumentando conforme avanzaba la temporada 25/26 hasta acabar con 33 partidos y cinco goles que demuestran su llegada a portería rival.

Esta campaña, la llegada de Rodri no le ha restado minutos al estar lesionado Frenkie de Jong y el catalán ha jugado en los ocho encuentros hasta la fecha, con tres titularidades. Con 19 años aún, también se ha asentado en esta ventana en la Selección Española sub 21 a la espera de un hueco que parece complicado en la absoluta de Luis de la Fuente por la amplia presencia de centrocampistas.

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Mientras, Hansi Flick seguirá tirando con los defensas sanos a la espera de saber si habrá fichajes en enero con la baja confirmada ahí de Andreas Christensen. A diferencia de otros entrenadores del Barça, que retrasaron a Frenkie de Jong en algunos partidos como central, el teutón no quiere probaturas recolocando a centrocampistas en dicha posición.