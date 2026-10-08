El centrocampista del Barça, sumido en su mayor crisis

El Bayern pone 90 millones para sacarle del Barça: oferta inminente

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Gavi atraviesa su peor momento desde que ascendió al primer equipo del FC Barcelona. Cuatro años después de ganar el Golden Boy, el centrocampista se ha visto lastrado por las lesiones durante los últimos tres ejercicios de competición, con consecuencias deportivas y económicas. Se ha convertido en una de las últimas opciones de Hansi Flick en este inicio de curso, se quedó fuera de la primera convocatoria de Luis de la Fuente para arrancar la Nations League y su valor de mercado sigue en caída libre.

Gavi sigue perdiendo valor de mercado: de 90 a 25 millones

El portal Transfermarkt ha disminuido el valor actual de Gavi a los 25 millones de euros. Se trata de su cifra más baja desde 2021, cuando empezó a despuntar en las filas del Barça. Entre noviembre de 2022 y junio de 2024 llegó a alcanzar su máximo valor histórico, de 90 millones de euros. Desde entonces, se ha producido una caída progresiva que le sitúa en los 25 millones actuales, 5 menos que en la última actualización.

Esa caída de valor se justifica a través de su rendimiento y, sobre todo, de sus lesiones. Gavi sólo ha participado en 81 minutos en los ocho primeros partidos de la temporada, si bien es cierto que se perdió dos por lesión.

Fue titular en la primera jornada ante el Elche y sustituido al descanso con molestias en la rodilla, lo que provocó sus ausencias ante el Athletic y el Rayo. No tuvo minutos ante el Valencia, apenas disputó los 7' finales en la goleada al Feyenoord y no tuvo minutos ante el Levante. Volvió a jugar 29 minutos en la goleada al Racing y se volvió a quedar sin vestirse de corto en el último duelo ante el Sevilla. Tiene por delante a Rodrigo Hernández y Pedri como fijos en la medular, pero también a un Marc Bernal que suma 319 minutos y le ha adelantado en la rotación. Y todavía tiene que volver Frenkie de Jong.

Sólo Alejandro Balde (12'), Gabriel Jesús (41') y Sczcesny (45') han disputado menos minutos que Gavi en este inicio de curso, además de un Brian Fariñas que sigue inédito y los lesionados Frenkie de Jong y Roony Bardghji.

Fuera de la primera convocatoria de España

Esta falta de continuidad provocó también que el andaluz se quedara fuera de la primera convocatoria del curso de Luis de la Fuente. Si bien es cierto que no podría haber disputado el primer partido por sanción, sí que habría estado disponible para los tres siguientes, pero el seleccionador español decidió no contar con él.

En junio sí que estuvo entre los convocados para disputar el Mundial y, sorprendentemente, fue titular en el primer duelo ante Cabo Verde, pero también uno de los grandes señalados. A partir de ahí, sólo volvió a participar durante los 5 últimos minutos del encuentro ante Austria, que ya estaba sentenciado por entonces. No tuvo minutos en los seis partidos restantes.

Las lesiones lastran a Gavi

Esta caída de Gavi no se entiende sin sus graves lesiones de los últimos años. En noviembre de 2023 sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con afectación al menisco. Desde entonces no ha conseguido tener regularidad física ni deportiva.

No reapareció hasta octubre de 2024, casi un año después, y acabó el curso 24/25 con cierta regularidad y minutos importantes, participando en 42 encuentros a lo largo de toda la temporada. Por contra, en agosto de 2025 se sometió a una nueva artroscopia que le tuvo sin jugar hasta marzo de 2026, pero apenas participó en 13 partidos en todo el pasado ejercicio. Ahora, para colmo, apenas ha participado en tres de los ocho primeros, en dos de ellos además cuando los partidos ya estaban sentenciados.