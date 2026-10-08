El Barça lidera la tabla de espectadores por partido; Osasuna, colista

Haaland, al Real Madrid al 25%

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La clasificación de LaLiga EA Sports, según la audiencia televisiva. El fútbol no se entiende sin su afición, sin sus espectadores en las gradas y, a su vez, sin miles de personas viendo los partidos a través del televisor. El portal @futbolenlatv ha elaborado un ranking tras estas siete primeras jornadas del campeonato nacional en el que ordena todos los clubes de mayor a menor audiencia.

Se trata de una tabla donde hay dos puntos claves a seguir. Por un lado, la audiencia media de cada equipo en canales de pago. Por otro, el share medio de cada club, que representa la cuota de pantalla que ha ido teniendo cada entidad en la media de todos sus partidos. Este último dato está condicionado especialmente por la franja horaria de cada encuentro y su competencia en otras cadenas, por eso no siempre van a la par.

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Clasificación de LaLiga según la audiencia en televisión

El FC Barcelona es el equipo con más audiencia en estas siete primeras jornadas, con una media de 915.000 espectadores por partido. Le sigue el Real Madrid con una media de 899.000 espectadores por partido y, bastante lejos, el Atlético de Madrid con 515.000 personas tras el televisor de media.

Eso sí, el Real Madrid lidera la tabla de cuota de pantalla con una media de un 9,8% de share, mientras que el Barça se sitúa en segunda posición con un 9,5% de share.

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A partir de ahí, la tabla se iguala de manera importante. El Athletic Club cerraría los 'puestos Champions' con 370.000 espectadores de media, mientras que el Sevilla FC y el Rayo Vallecano completarían los puestos europeos con unos 359.000 televidentes cada uno. Sorprende especialmente que el cuadro rayista esté por delante del Real Betis, que ocupa la séptima plaza con 350.000 personas, si bien es cierto que los madrileños ya se han enfrentado a Barça y Madrid en este inicio liguero, lo que explica muy probablemente su gran cifra.

Por contra, los tres equipos con menos audiencia de media por partido son el Celta de Vigo (136.000), el Getafe (123.000) y Osasuna (87.000). El cuadro navarro es colista destacado de esta particular tabla con una pobre cifra de audiencia y apenas un 1,1% de share, aunque también hay que tener en cuenta que, de momento, no se ha enfrentado a ninguno de los dos grandes, que son los que arrastran las grandes audiencias del campeonato de forma destacada.