Giro drástico en el entorno de Julián Álvarez que podría condicionar su futuro en el Atlético de Madrid

Pablo Sánchez 08 OCT 2026 - 17:33h.

Lluvia de ofertas para hacerse con sus servicios

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El futuro de Julián Álvarez sigue dando que hablar. El verano transcurrió entre la decepción colchonera por su deseo de salir del Atlético de Madrid y la intención de fichar por el Barcelona. Ahora, tras un inicio de temporada enrarecido con la afición, el argentino ha tomado una determinación importante de cara a su futuro.

Según informa Rubén Uría, Julián Álvarez habría roto su relación profesional con Fernando Hidalgo, su representante. Los acontecimientos que tuvieron lugar durante el verano han llevado al delantero a tomar esta determinación y prescindir de los servicios de su agente. Las ofertas para hacerse con sus servicios no paran de llegar al seno de la familia del jugador.

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Rubén Uría explica que el motivo principal de la separación con su representante emana de la decepción que el jugador siente a raíz de lo sucedido este verano. En estos momentos, el argentino busca reencontrarse con su mejor versión en el Atlético y encontrar esa calma que perdió ya incluso desde que se encontraba disputando el Mundial de Estados Unidos con Argentina.

El club, a su vez, valora de manera positiva la ruptura de Julián Álvarez con su representante. Desde la entidad esperan que el jugador encuentre esa necesaria estabilidad para demostrar de nuevo su valía en el Atlético y reconciliarse con su afición.