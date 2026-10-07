En Inglaterra aseguran que el jugador empieza a ver con buenos ojos su llegada a Londres

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El Arsenal FC vuelve a la carga por Julián Álvarez. El argentino se convirtió el pasado verano en el gran protagonista del mercado de fichajes después de expresar, en pleno Mundial, su deseo de salir del Atlético de Madrid. Su plan pasaba por recalar en el FC Barcelona, pero la directiva rojiblanca se mantuvo firme en todo momento y le cerró toda opción de recalar en el Camp Nou. A su vez, el club inglés se mantuvo atento a un posible movimiento por el argentino durante los últimos días de agosto, pero la operación no terminó de coger forma debido, principalmente, a que el futbolista sólo quería vestir de azulgrana.

Una situación que podría cambiar en el próximo mercado de fichajes de enero. Según informa el medio inglés Team Talk, el Arsenal "está listo" para lanzarse de nuevo a por el fichaje de Julián en enero. Aseguran que el delantero "sigue descontento" en el Atlético de Madrid y mantiene viva la esperanza de buscar una salida en la próxima ventaja de fichajes.

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En Londres, asegura la citada fuente, tienen esperanzas de que Julián "considere seriamente" su aterrizaje en el Emirates Stadium. El futbolista empezaría a ser consciente de que el Atlético, en ningún caso, facilitará en ningún momento su llegada al Barça, por lo que la vía inglesa sería su única manera de salir del Metropolitano.

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La oferta del Arsenal por Julián Álvarez

El Arsenal ya estaba dispuesto el pasado verano a ofrecer cerca de 120 millones de euros para fichar a Álvarez. Andrea Berta, director deportivo de los gunners, llegó a tener conversaciones con Mateu Alemany, su homólogo en el Atlético, para estudiar la operación, en lo que podría suponer un primer paso de cara a un posible traspaso en enero. Además, aseguran que el Arsenal podría ofrecer jugadores como Gyokeres, Nwaneri o Madueke para abaratar la operación.

Lo que sí parece claro es que el Arsenal quiere fichar a un futbolista de primer nivel para su delantera. Julián Álvarez sigue siendo una opción importante, pero en verano ya tantearon las opciones de Vinícius o Diomande, entre otros. No querían reforzarse con un delantero de perfil medio, sino directamente con una estrella. Ahora, Julián "podría estar abierto a la posibilidad de unirse al Arsenal" en enero, según la citada fuente.