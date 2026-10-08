Todas las cifras del posible fichaje de Carvajal y la extraña cláusula para salir en enero

Juan Pérez 08 OCT 2026 - 16:19h.

Las dificultades para el acuerdo entre las tres partes: Getafe, jugador y LALIGA

Manu Carreño y el problema con el sueldo de Dani Carvajal en el Getafe: "Es donde él ha elegido jugar"

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La negociación entre Getafe y Dani Carvajal para cerrar el fichaje del lateral derecho como jugador libre parece una montaña rusa que pesa tanto en lo económico como en los condicionantes externos. Con las cifras expuestas así como la cláusula del jugador para replantearse su futuro en enero, los próximos días serán claves hasta comprobar cómo de flexible son las tres partes (jugador, LALIGA y club) para llegar a un acuerdo.

Las necesidades de Bordalás para el resto de la temporada han dejado atrás ofrecimientos en los últimos meses tan sonados como los de Dani Parejo, Álvaro Morata o Sergio Ramos. En ese grupo de internacionales con España sobrevuela ahora Dani Carvajal desde una posición muy distinta, la de cambiar su rol después de una temporada complicada en el Real Madrid, para llegar al conjunto azulón con múltiples asteriscos.

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El periodista Pablo Pinto desgrana todos los detalles que ha descubierto sobre el caso Carvajal, y no son pocos. El más importante es el salario, y es que según su información tanto Dani Carvajal y el Getafe han llegado a un acuerdo económico que ronda los 500.000 o 600.000 euros anuales. Y a sabiendas del estado físico del jugador, todo se envuelve en el pacto de una revisión completa por los problemas físico que ha tenido el lateral.

Lo más sorprendente de todo es que el jugador habría pedido incluir una cláusula para salir en Navidad si aparece una oferta mareante, por lo que el Getafe le debería dejar salir. Este un punto de conflicto obvio por el esfuerzo que tiene que hacer el conjunto madrileño para inscribirlo, y ha podido ser un problema en la negociación, aunque va a salir adelante. Otro de los factores negativos del movimiento es que a Dani Carvajal no se le puede inscribir en la Conference League, por lo que solo podría jugar en LALIGA hasta un siguiente plazo.

Con respecto al manejo econímico, habría sido el régimen que maneja el control de gasto de LALIGA el que le ha dicho al Getafe que Dani Carvajal vale 2.600.000 euros, dos millones más de lo que el Getafe le iba a pagar. Esto supondría que el conjunto presidido por Ángel Torres debería aportar ese montante como un aval, porque el Getafe necesita demostrar que tiene la capacidad de poder inscribir al jugador por ese dinero.

El gran problema según Pinto es que si se usa ese dinero, el Geta apenas tendrá alternativas para buscar refuerzos en el mercado de invierno donde además tiene la intención de hacer un par de movimientos. Esto supone que Ángel Torres esté pensando si quiere arriesgar con un solo jugador, un caso con muchos límites establecidos pero sin respuesta definitiva.