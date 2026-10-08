María Trigo 08 OCT 2026 - 15:14h.

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El posible fichaje de Dani Carvajal por el Getafe ha provocado un terremoto brutal. El excapitán del Real Madrid está sin equipo desde que cumplió su contrato con el club de su vida el pasado 30 de junio. Desde entonces, ha estado entrenando en solitario y, ahora, en estos últimos días le ha llegado la opción de poder jugar en el cuadro azulón. El acuerdo entre el club y el lateral derecho es total, pero LALIGA no aprueba su fichaje.

El propio Ángel Torres confirmó que todo indicaba que estaba roto. Un caso en el que todo el mundo se hace la misma pregunta ¿por qué no puede jugar un futbolista donde quiere? Manu Carreño, en su editorial de este jueves en ElDesmarque de Cuatro, ha intentado responder a la pregunta, tal y como se puede ver en el vídeo superior.

"Dicen que no se cree que un futbolista que el año pasado ganaba alrededor de 10 millones en el Real Madrid pase a ganar cerca de medio millón en el Getafe. ¿Hay sospechas de que se le pueda dar más dinero por otra forma o por otro camino?", es una de las cuestiones que se plantea el presentador de Mediaset.