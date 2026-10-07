Ángel Torres da por roto el fichaje de Dani Carvajal pero promete volver a intentarlo

Redacción ElDesmarque Madrid, 07 OCT 2026 - 11:06h.

El presidente del conjunto azulón había confirmado que la operación se había caído, pero que lo van a seguir intentando

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El fichaje de Dani Carvajal por el Getafe ha dado un nuevo giro. Lo que durante la tarde del martes llegó a darse prácticamente por hecho se ha complicado en cuestión de horas. Ángel Torres, presidente del conjunto azulón, confirmó primero que el lateral había pasado el reconocimiento médico y que solo faltaba resolver el encaje de la operación con LALIGA, sin embargo, después cambió su discurso y rebajó la euforia por la operación. Ahora, en una entrevista con El Chiringuito, ha ido todavía más lejos.

El fichaje de Dani Carvajal por el Getafe se ha caído

Las conversaciones para cerrar el fichaje del lateral español por el conjunto madrileño habían avanzado rápidamente durante el día de ayer, pero el principal problema estaba en el límite salarial y en la autorización necesaria de LaLiga. Ángel Torres llegó a asegurar que Carvajal ya había pasado el reconocimiento médico y que el acuerdo entre las partes estaba cerrado, a falta de solucionar la situación con la competición. Horas más tarde, el dirigente azulón dijo que era "humo" y que "no iba a venir" y durante la mañana de este miércoles, al volver a ser preguntado por la situación, su respuesta ha puesto en duda todo el fichaje. “No hay nada. Se ha roto todo”, dijo.

Este giro resulta especialmente llamativo después de que el propio Torres asegurase que el jugador había superado las pruebas médicas y que el interés por cerrar la operación fuera mutuo. La posibilidad de que José Bordalás incorpore a un jugador de este calibre para reforzar la banda derecha ha ilusionado a los aficionados azulones y, después de decir que el fichaje se había caído, el presidente azulón ha vuelto a dar esperanzas a los hinchas del Getafe. "Si no hay acuerdo, pues no se puede romper. Lo vamos a intentar, todas las partes tienen que dar el OK, pero hoy no va a haber nada", aseguró. Carvajal permanece, por tanto, a la espera de que su futuro se resuelva y el conjunto madrileño parece ser el destino elegido.