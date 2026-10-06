Fran Fuentes 06 OCT 2026 - 11:42h.

El lateral lleva sin equipo desde que se despidió del Real Madrid al final de la pasada temporada

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Dani Carvajal lleva sin equipo desde que se desvinculó del Real Madrid el pasado mes de junio. El lateral, cuyo protagonismo bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa fue ínfimo y se quedó sin disputar el Mundial el pasado verano, se niega a colgar las botas y siente que todavía le queda mucho fútbol que dar. Es por eso que todavía se mantenía a la espera de una oportunidad, dentro o fuera de nuestras fronteras. Ahora, todo apunta a que seguirá jugando en LALIGA EA SPORTS. Es más, de hecho, ni siquiera saldrá de la Comunidad de Madrid. En este sentido, parece que el Getafe CF de José Bordalás será su siguiente destino.

Así lo adelanta el diario ABC. Según la citada información, Dani Carvajal se encuentra en negociaciones con el club que preside Ángel Torres. De momento, aunque todavía no hay acuerdo económico, las conversaciones están avanzadas. Tanto es así que ya está sobre la mesa y en plena discusión la fecha del posible reconocimiento médico, si es que se acaba cerrando la operación.

La rodilla de Dani Carvajal inquieta en el Getafe CF tras la lesión del año pasado

No en vano, en el club azulón quieren ver cuál es el estado del defensor, de 34 años, que la pasada campaña se recuperó de una grave lesión de rodilla. Aunque, eso sí, acabó la temporada sobre el césped. Con pocos minutos, pero jugando, llegando a despedirse del Santiago Bernabéu en el último partido liguero frente al Athletic Club. Desde su adiós al conjunto blanco, el lateral se ha ejercitado en solitario, bajo la supervisión de un preparador físico, esperando una nueva oportunidad.

Sea como fuere, de momento se están negociando los términos de la operación, buscando un acuerdo económico que le permita al Getafe CF encajar al lateral en el límite salarial, y al propio Dani Carvajal cobrar una cantidad con la que se sienta satisfecho para continuar su carrera. El caso es que el defensor, según la citada información, recibió ofertas de ligas exóticas como la MLS o Arabia Saudí. Sin embargo, su ambición le llevó a desestimar dichas propuestas, seguramente más cuantiosas en el plano económico, y priorizar seguir compitiendo en una liga europea de máximo nivel.