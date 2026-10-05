Lamine Yamal sigue siendo el futbolista más valioso del campeonato

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El top 10 de jugadores más valiosos de LaLiga EA Sports, actualizado. Como suele ser habitual cada cierto tiempo, especialmente en los parones de selecciones, el famoso portal Transfermarkt ha realizado un repaso a varios de los futbolistas más importantes del fútbol español. Una lista que, una vez más, sigue liderando Lamine Yamal, seguido de Kylian Mbappé, y en la que destaca el gran bajón de Vinícius, la subida incesante de Fermín López o el gran auge de Yan Diomande, condicionado en su caso por el precio que ha pagado el Real Madrid por su fichaje. El club blanco y el FC Barcelona son los dos dominadores de este top 10 con una única excepción: Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, aparece en el séptimo puesto. Y eso que el argentino también ha sufrido una pequeña bajada tras su complejo verano.

Los 10 jugadores más valiosos de LaLiga EA Sports

Lamine Yamal: 220 millones de euros. El jugador más valioso de LaLiga sólo tiene 19 años. Alcanzó este nuevo valor el pasado mes de julio y, de momento, se mantiene en la misma cifra.

Kylian Mbappé: 200 millones de euros. El francés sigue ocupando la segunda posición después del subidón que protagonizó en verano, cuando pasó de los 180 a los 200 millones, la cifra de valor más alta que ha tenido jamás.

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Jude Bellingham: 160 millones de euros. Su gran Mundial y su buen inicio de temporada le sirven para seguir ocupando la tercera posición. Y eso que venía de dos temporadas realmente pobres en cuanto a rendimiento.

Pedri González: 150 millones de euros. El centrocampista parece haber perdido su sitio en la selección e incluso algo de brillo en el Barça desde la llegada de Rodri, que destaca aún más. En cualquier caso, mantiene el máximo valor de su carrera.

Vinícius: 130 millones de euros. El brasileño está en caída libre. En esta última actualización ha perdido 10 millones respecto a su anterior valoración. En diciembre de 2024 llegó a alcanzar los 200 millones. Es decir, que ha perdido 70 millones de valor en poco más de un año y medio.

Yan Diomande: 120 millones de euros. Cabe destacar que un futbolista se valora no sólo por lo que es capaz de hacer, sino también por lo que un club es capaz de pagar por su fichaje. Y eso explica, en buena medida, su valor actual, 30 millones superior al que tenía en el Leipzig. Y eso que todavía no ha marcado ningún gol.

Fermín López: 110 millones de euros. Otra de las grandes subidas. Ha pasado de 70 a 110 millones desde diciembre hasta octubre. Su gran rendimiento con el Barça y su instinto goleador, además de su juventud, le permiten seguir escalando posiciones en este top 10.

Julián Álvarez: 110 millones de euros. Empatado con Fermín, pero damnificado por su controvertido verano y su bajo rendimiento durante los últimos meses. Ha perdido 10 millones respecto a su valoración anterior. El único futbolista que no juega en Real Madrid o Barça de este top 10.

Pau Cubarsí: 100 millones de euros. El central del Barça mantiene su cotización respecto al pasado verano, cuando se convirtió en una de las grandes relevaciones de la España campeona del mundo.

Arda Güler: 100 millones de euros. Empatado con Cubarsí, el turco vuelve a subir su valor otros 10 millones más y sigue escalando posiciones.