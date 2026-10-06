Fran Fuentes 06 OCT 2026 - 06:51h.

El delantero francés volvió a entrenarse en Valdebebas este lunes, aunque se le esperaba para el martes o el miércoles

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El regreso de Kylian Mbappé a Valdebebas fue una de las imágenes del pasado lunes. El delantero francés compartió una imagen en sus redes sociales trabajando de nuevo en la ciudad deportiva del Real Madrid, haciendo trabajo específico debido a las molestias que le hicieron abandonar la selección de Francia. En este sentido, sus vacaciones han generado mucha polémica y no son pocas las voces que le acusan de "ir a su bola" e incluso tomarle el pelo al madridismo. Sea como fuere, lo cierto es que la llegada del astro parisino ha estado envuelta de un halo de misterio y en El Chiringuito captaron su llegada a la capital española.

Tal y como se reveló en el programa, a las 11.15 de la mañana del pasado lunes, Kylian Mbappé bajaba de un avión privado que acababa de aterrizar desde Zúrich, donde pasó los últimos días de sus vacaciones acompañado por su pareja. Se subió a bordo del una furgoneta y emprendió su salida del aeropuerto.

Posreriormente, al astro francés se le pudo ver trabajando en la ciudad deportiva, en unas imágenes compartidas tanto por el Real Madrid como por el propio jugador en sus perfiles de redes sociales. Sin embargo, según revela Marcos Benito en El Chiringuito, la sesión de entrenamiento del jugador en Valdebebas no estaba programada en un principio, y al jugador se le esperaba por la ciudad deportiva entre el martes y el miércoles, según comentaban desde el propio club blanco.

Del mismo modo, Marcos Benito apunta a que tanto el delantero francés como su pareja han tenido ciertos compromisos publicitarios con algunas de sus marcas patrocinadoras, en el marco de la Semana de la Moda de París. Un evento que habría empujado tanto a Kylian Mbappé como a su pareja a estar en la capital francesa durante estos días.

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¿Quién es Sébastien Devillaz, fisioterapeuta personal de Kylian Mbappé?

Y es que, en el vídeo, veremos quién era la tercera persona en discordia que viajó con Kylian Mbappé en esta escapada de 7 días: Sébastien Devillaz, fisioterapeuta del delantero francés que llegó a Madrid con él en el mismo avión.

Sin embargo, ¿por qué la figura de Sébastien Devillaz es tan polémica? Pues bien, esto se debe a que el fisioterapeuta, hasta la temporada pasada, formaba parte del cuerpo médico del Real Madrid. No obstante, ya no forma parte del personal médico del club, como parte de la reestructuración que se hizo a la llegada de José Mourinho. No en vano, era el segundo de abordo de Antonio Pintus, durante mucho tiempo el líder de la preparación física en el Real Madrid.

Pues bien, tras dejar de trabajar para el Real Madrid, pasó a ser el fisioterapeuta personal de Kylian Mbappé. Es un fisioterapeuta que actualmente no está afiliado al club, lo cual genera cierta controversia porque hay quien entiende que, si Sébastien Devillaz ya no está en el staff del conjunto blanco, se debe a discrepancias en la línea de trabajo o diferencias a nivel interno, aunque no tiene por qué. Todo esto y mucho más ha generado una gran polémica en El Chiringuito. Puedes ver todo lo comentado por los tertulianos en el vídeo superior que encabeza la noticia.

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