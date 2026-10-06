Los tres ofrecimientos que rechazó el Getafe, de Sergio Ramos a Morata

Juan Pérez 06 OCT 2026 - 16:18h.

Todos internacionales con la selección en la última etapa de su carrera

Álvaro Morata empieza a ser un problema en el CD Leganés: "Tiene el culo pelao"

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La negociación entre Getafe y Dani Carvajal en uno de los movimientos más inesperados del mercado de fichajes tumba un castillo de naipes repleto de nombres que se han ofrecido al conjunto madrileño desde la ventana veraniega. Con la temporada iniciada y los miles de jugadores que han volado entre rumores y movimientos, hay algunos que aparecen ahora como acompañantes de la posible llegada del lateral derecho al conjunto azulón.

Los agentes libres todavía pueden mover el mercado de fichajes en pleno mes de octubre, y el caso del Getafe es el más sonado en pleno parón de selecciones. De hecho la de Carvajal no ha sido la única opción del conjunto entrenado por Bordalás, ya que según Pablo Pinto, hay otros dos internacionales con España, más allá del resabido nombre de Álvaro Morata, que han estado en la mesa de negociación de Ángel Torres pero que finalmente no han acabado firmando.

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Los problemas del Getafe con el límite salarial son una constante, más aún este año donde han perdido oportunidades como la de Álvaro Morata. El delantero había confesado en más de una ocasión que quería volver al conjunto madrileño, pero nunca se dio. Y según Pablo, fue cuestión de dinero porque el Leganés en Segunda División le podía pagar más al punta que el Geta en la élite, por lo que el conjunto capitalino lo rechazó por problemas económicos.

El nombre más sonado de la lista es el de Sergio Ramos, también ofrecido tal y como cuenta Pinto. Al parecer estuvo sobre la mesa durante el verano, pero el club lo descartó. El problema no estaba en las cantidades económicas, donde las exigencias de Sergio eran salvables, pero la operación se frenó.

La tercera opción es de otra posición totalmente distinta, y es que Dani Parejo también pudo volver a vestir la camiseta azulona porque fue otro de los nombres confirmados. Es otro de los más mediáticos que se valoró, pero nunca llegó a nada más. Un grupo sin duda variopinta que, sumado al caso de Dani Carvajal, desvela sobre todo el poder de la capital para atraer jugadores a pesar de que no todos tengan cabida en un Getafe con múltiples problemas económicos y las ideas muy claras para esta temporada.