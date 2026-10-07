Juan Pérez 07 OCT 2026 - 08:53h.

El atacante pactó con su seleccionador que le compararan con Pelé y con Maradona

Edu Aguirre defiende a Cristiano Ronaldo contra Jorge Jesús tras el comunicado: "Lo explica todo desde agosto"

Compartir







El ecosistema de Cristiano Ronaldo es el de pocos privilegiados en el mundo del fútbol por sus logros y su nivel individual, pero su reciente decisión de abandonar la selección le está saliendo cara. El carácter del futbolista queda al descubierto con cada uno de los puntos de su comunicado donde habla de su situación con Portugal, y Manu Carreño ironiza con eso hasta cambiarle su apodo mientras reflexiona sobre sus peticiones.

La lista de condiciones de Cristiano Ronaldo para volver a jugar con Portugal parecen banales en comparación con el terremoto de comentarios que está generando su último mensaje oficial. Manu Carreño no se ha callado en El Larguero y pone encima de la mesa el alias de C'EGO7 para satirizar su situación actual después de saber que forzó a su seleccionador a compararlo con Pelé y Maradona.

Así arranca Manu Carreño su intervención: "C'EGO7, no sé si va a sustituir a CR7. Porque lo de C'EGO7 sinceramente, lo digo con todo el respeto, es raro. Solo para que sepáis el titular, todavía estoy perplejo, desde que escuché el comunicado de seis páginas en el que Cristiano Ronaldo admite que lo que el otro día dijo Jorge Jesus sobre que no se puede tener a un jugador calentando 45 minutos, eso era uno de los puntos que le había pedido Cristiano que dijese. Y además Jorge Jesús dijo que eso le molestaba a cualquier jugador, incluso a algunos como Maradona o Pelé", admite.

En sus palabras el matiz es que "en el comunicado hemos sabido que eso que dijo Jorge Jesus de aquella manera, fue porque se lo pidió Cristiano, y el portugués lo dice en el comunicado. Admite que entre los ocho puntos que pactó con el entrenador para que este lo dijera en rueda de prensa, uno era admitir que tener calentando durante ese tiempo a un jugador de la talla de Pelé o Maradona le sienta mal a cualquiera. Esto sobre C'EGO7".

Un episodio más de una dinámica que tiene pendiente al mundo del fútbol no solo por lo que supone para Portugal o para el jugador, sino por cómo se cierra un capítulo en la etapa final de Cristiano Ronaldo.