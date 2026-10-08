En Inglaterra ya ven más que probable su salida del Manchester City

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En Inglaterra ya ven a Erling Haaland saliendo del Manchester City. La condena por infligir las 115 normas de Fair Play Financiero en la Premier League podría tener consecuencias deportivas para el club citizen, lo que a su vez se podría traducir en una posible desbandada el próximo verano. Sin duda, el delantero noruego sería el gran caramelo en el mercado de fichajes. Y en ese contexto aparece el Real Madrid como gran favorito a firmarle.

Según el seguimiento de Betfair, el Real Madrid tiene un 25,4% de opciones de fichar a Haaland el próximo verano. El portal de apuestas ha realizado un análisis de su situación, intereses pasados y necesidades futuras para concluir que seguramente ningún equipo como los blancos anhelarían al jugador y tendrían músculo financiero y deportivo para firmarlo.

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El cuadro presidido por Florentino Pérez se sitúa como gran favorito tras este seguimiento, pero el Bayern de Múnich le sigue de cerca con un 24,4% de opciones de firmar al noruego. Es decir, que está bastante cerca. En tercera opción aparece el FC Barcelona, con un 16,2% de probabilidades. Por detrás quedan el Arsenal (12,2%) y el PSG (7,3%), alternativas que a priori son menos probables.

Erling Haaland, pendiente del Manchester City

Todo ello, evidentemente, estaría marcado por los posibles castigos que imponga la Premier League al Manchester City. En Inglaterra se sólo se habla de un posible descenso a la segunda división, sino que incluso podría llegar a la tercera categoría o abandonar toda competición nacional. Si se llega a dar, esto supondría una auténtica revolución tanto en la Premier League como en el mercado de fichajes del próximo verano, con todos los equipos peleándose por las grandes estrellas del cuadro inglés.

El Real Madrid aparece como gran favorito, según explica Betfair, por las numerosas veces que se ha vinculado a Haaland con el club blanco. Además, recuerdan que ya hubo interés cuando militaba en las filas de Borussia Dortmund y que el candidato a las elecciones Enrique Riquelme aseguró que el noruego era su gran objetivo en caso de resultar elegido. Todo esto computa para el análisis del portal, que ve a los blancos con algo más de opciones que el Bayern de firmar a Erling si se produjera su salida.