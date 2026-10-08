Fran Fuentes 08 OCT 2026 - 09:56h.

¿Solucionaría los problemas del conjunto blanco en la distribución del juego?

La inesperada defensa de Santi Cañizares a Mbappé por ir en bicicleta: "Me parece una chorrada"

Compartir







El debate del Real Madrid sobre la falta de un organizador en el centro del campo viene desde que Toni Kroos decidiera retirarse hace ya tres temporadas. Sin embargo, ni el conjunto blanco ha decidido firmar a un jugador de esas características (pese a la petición expresa de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y José Mourinho), ni el mercado ha ofrecido nombres que parezcan una solución incontestable desde el punto de vista del club. Nombres como Martín Zubimendi o el propio Rodri Hernández, que prefirió el FC Barcelona, sonaron con fuerza, pero finalmente no llegó nadie. Sin embargo, el conjunto blanco permanece atento al mercado, y es ahí donde le colocan tras los pasos de Alex Scott, jugador del Bournemouth.

Así lo asegura el portar británico TEAMTalk. Y es que, según la citada información, ya le han visto in situ hasta en tres ocasiones, siendo uno de los nombres que la sección de scouting del Real Madrid tendría marcado en rojo. Es más, su participación con la selección de Inglaterra junto a Jude Bellingham fue bastante positiva, especialmente en el partido frente a Croacia. Tras su primera citación con los Three Lions, el jugador no deja de revalorizarse, habiendo alcanzado ya un valor de mercado de 70 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

PUEDE INTERESARTE José Mourinho pone la cruz a dos jugadores del Real Madrid

¿Es Alex Scott la solución a los problemas del Real Madrid en el centro del campo?

Así las cosas, Alex Scott es un mediocentro o interior de 23 años y 1.78 metros de altura, que se caracteriza por su buen trato de balón, aunque no es exactamente un pivote organizador, sino más bien un jugador de mucho recorrido y dinamismo. Lo que en Inglaterra definen como un box-to-box. Del mismo modo, su trabajo defensivo e inteligencia táctica le permiten tener una elevada tasa de robos de balón por partido. En este sentido, no es un pasador puro, sino alguien que brilla más con conducciones de balón. Es decir, que se parece más a un Fede Valverde que a un Toni Kroos. De este modo, a priori, no parece la solución ideal a los problemas del Real Madrid en el medio campo.

PUEDE INTERESARTE Militao se une a Mbappé, reta a Mourinho y sube otra foto en bicicleta

Pese a todo, la información insiste en que el Real Madrid le sigue muy de cerca, aunque no es el único. Y es que el Chelsea ya envió una oferta de 64 millones de libras (unos 75.5 millones de euros) para tratar de fichar al jugador, que fueron rechazados por el Bournemouth inmediatamente. Asimismo, el club inglés no tiene la más mínima intención de venderle en el mes de enero.