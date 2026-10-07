No entran en sus planes y aún no han disputado ni un minuto

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José Mourinho ha puesto la cruz a dos jugadores del Real Madrid. O al menos eso aseguran desde Inglaterra. El técnico ha ido dando pinceladas de sus planes durante los ocho primeros partidos de la temporada previos al parón de selecciones. Un reparto de minutos y unas alineaciones que, a su vez, dejan varios futbolistas señalados no sólo desde el punto de vista deportivo, sino también con vistas al mercado de fichajes de enero.

Los dos señalados de José Mourinho

Según informa The Athletic, Mourinho ha puesto la cruz a dos jugadores: Andriy Lunin y Raúl Asencio. Ni el portero ni el central entran en sus planes deportivos a corto plazo, lo que podría provocar sus salidas en enero. El problema es que los dos renovaron hacen relativamente poco con salarios muy elevados.

La situación de Lunin es de sobra conocida. Condenado a ser el segundo portero de Courtois, sólo una lesión del belga o las primeras eliminatorias de la Copa del Rey podrían abrirle la puerta de la titularidad. Según la citada fuente, Mourinho consideraría que no tiene nivel ni para el futuro de la portería ni para ser el segundo portero. El Real Madrid renovó su contrato hasta 2030 hace dos años con un sueldo que complica su salida.

Con Asencio pasa algo similar. El club ya le buscó una salida en verano, pero renovó su contrato unos meses antes, pese a que nunca se llegó a anunciar de manera oficial. Su salario también es muy elevado, pues llegaron a considerar que era el central del futuro. Su situación deportiva y extradeportiva, por contra, es compleja. Acaba de pasar por quirófano y no ha podido debutar aún esta temporada, pero es que además es el quinto central de la plantilla y no entra en los planes del entrenador. En enero se le podría buscar un nuevo destino.

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Las posibles salidas del Real Madrid en enero

Además, hay otros tres jugadores que tampoco han llegado a debutar este curso, pero todos condicionados por sus lesiones: Éder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo Goes. El central ya están recuperado de sus problemas físicos y podría entrar en su primera convocatoria de cara al partido ante el Villarreal, mientras que al lateral y al delantero aún le quedan varias semanas de recuperación por delante.

Otro que todavía no ha debutado aún con el primer equipo es Thiago Pitarch, que durante el parón 'bajó' al Castilla para disputar sus primeros minutos del curso. Además, Endrick apenas ha disputado 4 minutos en toda la temporada. Si bien es cierto que los dos tuvieron problemas físicos a principio de curso, los dos parecen tener abierta la puerta de salida de cara al mercado invernal.