José Mourinho sigue recuperando efectivos de cara al partido ante el Villarreal

Marcos Benito desvela el viaje exprés de Mbappé a París tras volver a los entrenamientos: "Ha vuelto por la noche"

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Buenas noticias en el entrenamiento del Real Madrid. Tras dos semanas marcadas por la polémica, Kylian Mbappé ha trabajado este miércoles por la tarde con el grupo en la tercera sesión de la semana, por lo que estará "en perfecto estado", según deslizan desde el club, para el partido del próximo sábado ante el Villarreal CF.

El delantero había tenido que abandonar la convocatoria de Francia el pasado 26 de septiembre tras sufrir una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Tras las pruebas, se le vio de discoteca con su pareja en París y montando en bicicleta en Suiza. No regresó a Madrid hasta el lunes por la mañana, una hora después de que sus compañeros empezaran el entrenamiento. Ese lunes trabajó en solitario y este miércoles, por fin, lo ha hecho con el grupo.

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Además, José Mourinho sigue recuperando internacionales: Yan Diomande, Arda Güler, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Dean Huijsen, Marc Cucurella y Carlos Espí se ejercitaron en Valdebebas tras regresar de las concentraciones de sus respectivas selecciones. Por contra, Bellingham y Alexander-Arnold aún no estuvieron presentes, ya que jugaron con Inglaterra el martes por la noche. El martes ya se habían incorporado también Vinícius, Endrick, Dumfries y Brahim Díaz.

La enfermería del Real Madrid

En cuanto a las bajas de cara al partido ante el Villarreal, Camavinga y Cucurella han realizado trabajo individualizado, aunque en principio no deberían de peligrar para el sábado.

Ferland Mendy y Rodrygo han trabajado en solitario durante los últimos días y están descartados, mientras que Fede Valverde sigue haciéndolo en el interior de las instalaciones, según el club. La estimaciones que el uruguayo pueda incorporarse a los entrenamientos este mismo jueves, lo que le permitiría tener opciones de jugar ante el Villarreal 17 días después de sufrir un supuesto esguince de grado III en el tobillo.

Además, Huijsen no podrá estar en el regreso liguero por sanción, ya que fue expulsado con roja directa en el derbi ante el Atlético.