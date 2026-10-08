Fran Fuentes 08 OCT 2026 - 08:29h.

El tertuliano resta importancia a la imagen del jugador paseando en bici o sus viajes a París: "Los jugadores son marcas"

José Mourinho pone la cruz a dos jugadores del Real Madrid

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El paseo de Kylian Mbappé en bicicleta sigue acaparando conversaciones en el tramo final de este parón de selecciones. Los jugadores ya se encuentran volviendo con sus clubes y en el Real Madrid todo pasa ya por preparar el partido frente al Villarreal CF, al que, según parece, sí que llegará el delantero francés. Sin embargo, su actitud durante esta fecha FIFA ha sido objeto de críticas, ya que no son pocos quienes le ven bastante desconectado de la realidad del club. En este sentido, el galo ha encontrado a alguien que todavía le da el beneficio de la duda y le resta importancia a asuntos como lo de la bici o sus viajes constantes a París. Es Santi Cañizares, exportero, exjugador del conjunto blanco y, ahora, tertuliano en diferentes medios de comunicación.

En este sentido, Cañizares resta importancia al paseo en bicicleta de Kylian Mbappé en El Partidazo de COPE: "Lo de la bici me parece una chorrada. Yo creo que el problema es que Mourinho lo que trata de decir es 'vamos a ver, los jugadores tienen que cuidar su salud cuando no están en el campo'. Lo que pasa es que pone unos ejemplos muy subjetivos. Porque tú puedes ir con la bicicleta dando un paseo con tus hijos, o puedes tirarte por una montaña hacia abajo con una bici. Entonces, eso es muy subjetivo, es absolutamente subjetivo", explica.

Más allá de eso, el exportero cree que el Real Madrid tiene otros problemas más importantes que este, pudiendo ser algunos el nivel de juego o la distancia de puntos que ya le lleva el FC Barcelona cuando acabamos de entrar en octubre: "Y, sobre todo, es que el último problema que tiene el Real Madrid es la bicicleta de Mbappé. Pasa que no hay fútbol y no hay forma de medir el nivel de los jugadores, no hay forma de medir el talante del público, no hay forma de medir otras cosas que están por medirse desde el Bernabéu en el próximo mes", asevera.

Por último, Santi Cañizares justifica los viajes constantes de Kylian Mbappé a Francia: "Sobre lo de París o no París, pues ya sabemos que estos jugadores son una marca. Y, como son una marca, tienen objetivos publicitarios, tienen objetivos empresariales y de todo tipo. Hay que asumirlos. Eso, o fichar a uno de otro sitio que no sea tan mediático, pero el Real Madrid ha tenido toda la vida a este tipo de jugadores", sentencia.