El luso manda un mensaje al argentino tras disputar su último partido con la selección

El polémico comunicado de Cristiano explicando "la verdad" y atizando a Jorge Jesús

Compartir







Mensaje de Cristiano Ronaldo a Leo Messi a través de Instagram. El argentino ha disputado este miércoles de madrugada su último partido con la selección, pues anunció su retirada semanas después del Mundial 2026. Tras el encuentro, el '10' publicó un mensaje de agradecimiento a través de las redes sociales. Mensaje al que, posteriormente, ha reaccionado la estrella portuguesa.

El mensaje de Cristiano ha sido escueto, pero con un tono cariñoso: "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo".

El mensaje llega, además, en uno de los momentos más complicados de la carrera de Cristiano. Se quedó sin jugar ningún minuto en el segundo partido de este parón de selecciones con Portugal, lo que desató una crisis totalmente inesperada. A sus 41 años, el delantero acabó abandonando la concentración tras una rueda de prensa de Jorge Jesús. Este mismo martes, publicó un comunicado oficial en el que aseguraba que había llegado a un acuerdo con el técnico para que le alabara y le pidiera perdón en aquella comparecencia, algo que no sucedió.

Toda esta controversia choca con la gran despedida que tuvo Messi en el Monumental de Buenos Aires. Ganador de un Mundial y de dos Copa América, el '10' se ha marchado con todos los honores de la selección a sus 39 años, consciente de que ya "no tenía más" que dar a la Albiceleste, tal y como admitió en su primer comunicado. Esto ha provocado infinidad de comparativas entre las dos míticas estrellas y su manera de abandonar sus combinados nacionales.