Pablo Sánchez 07 OCT 2026 - 19:18h.

El Bayern pone 90 millones para sacarle del Barcelona: oferta inminente

Salió de La Masía rumbo al PSG en 2023

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La Masía sigue siendo una de las canteras más productivas de Europa. Infinidad de jugadores de la casa nutren el primer equipo del Barcelona y han puesto rumbo a otros destinos en los que actualmente triunfan. Uno de ellos es Arnau Tenas. El meta, quien defiende la portería del Mallorca desde este verano, parece haber encontrado su sitio en el cuadro bermellón, aunque no olvida sus raíces.

Tal y como cuenta en Ser Cataluña, Arnau Tenas no olvida sus raíces en el Barcelona, un club al que siempre estaría dispuesto a volver. No lo esconde públicamente. "Si te digo que no querría volver al Barça estaría mintiendo, sería como volver a casa", expresó.

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Arnau Tenas puso rumbo al PSG desde el Barcelona para luego dar el salto al Villarreal. Atrás quedan experiencias de bastante nivel hasta este verano, cuando decidió poner rumbo a LALIGA HYPERMOTION en busca de minutos, protagonismo y continuidad. De momento, parece haber encontrado eso que tanto buscaba. Es el portero más en forma de la competición con seis porterías a cero en ocho jornadas disputadas.

El Mallorca ha puesto la directa rumbo de nuevo a LALIGA EA SPORTS con un Arnau Tenas sobresaliente que progresa sin olvidar sus raíces.

El Barça aplaude a Pedri tras anunciar su retirada

El Barcelona ha elogiado la trayectoria del delantero tinerfeño Pedro Rodríguez, que este miércoles anunció su retirada, y le ha deseado "lo mejor" en su nueva etapa. "Siempre serás parte de nuestra historia. Gracias por todo lo que has dado al fútbol y por cada momento que nos has regalado. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa", publicó el club catalán en la red social X.

El delantero canario fue una pieza clave del primer equipo azulgrana entre 2008 y 2015, periodo en el que conquistó 23 títulos. Tras su etapa en el Barça, Pedro Rodríguez fichó por el Chelsea, que también ha querido despedir al futbolista en sus redes sociales. "Una carrera y una persona increíbles. Disfruta de tu retirada. Siempre Blue", reza el mensaje.