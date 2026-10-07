El ínfimo precio por el que el Barça pudo fichar a Marc Pubill

Juan Pérez 07 OCT 2026 - 10:57h.

Su nivel en el lateral derecho con España dispara su cotización

Marc Pubill lanza un recado a Mbappé en el derbi por lo de Ceuta y hasta Lamine Yamal reacciona: "Fuego"

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La segunda parte de la pasada temporada de Marc Pubill y el inicio de esta han colocado al jugador del Atlético de Madrid como uno de los defensas mejor valorados en la selección campeona del mundo. La responsabilidad que tiene por delante con su juventud le colocan como una de las promesas para liderar a su equipo y a España en los próximos años, y el FC Barcelona lo dejó escapar a pesar de tener la opción de ficharle por precio excesivamente bajo.

Marc Pubill debe ser uno de los jugadores sobre los que construir la defensa del Atlético y de España en la próxima década, y no solo en la posición de central. En el eje de la zaga ha demostrado como rojiblanco de lo que es capaz, pero su despliegue como lateral derecho en España le dan muchas más opciones tanto a De la Fuente como a Simeone para ampliar sus posibilidades.

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Esa versión la vio antes que nadie la dirección deportiva del Atleti al acertar con su fichaje del Almería, pero antes de eso el conjunto blaugrana lo tuvo a tiro. En 2023, cuando Pubill solo tenía 20 años, el Levante necesitaba vender al jugador y tanteó un mercado que tenía los ojos puestos en él. Tanto es así que el Barcelona lo tenía encima de la mesa por un montante de cinco millones de euros en la que era la primera temporada de Deco como director deportivo, pero el club catalán decidió ir a por Joao Cancelo.

La cesión del portugués era una necesidad para Xavi Hernández en ese momento, y parte del problema de rechazar el fichaje de Pubill estaba en las limitaciones económicas del Barça, con múltiples problemas financieros para fichar en ese momento. Así lo cuenta el diario Sport, que afirma además que actualmente el conjunto culé gusta en la dirección deportiva.

El verano avanzó y Marc Pubill se fue al Almería por esos cinco millones de euros, y un año después el Barça volvió a interesarse por el jugador, pero el límite salarial tampoco permitió el movimiento en el verano de 2024. El jugador lo tenía hecho con el Atalanta por 16 millones y el Barça intentó entrometerse con una cesión pagada con opción de compra por el futbolista. La fórmula era la de pagar 12 millones de euros en dos temporadas y mantener al futbolista en el equipo andaluz, pero el club no aceptó.

El jugador incluso había aceptado la operación del Barça, pero en aquel entonces nada avanzó por lo que el futbolista jugó en Segunda División antes de dar el salto una temporada después al Atlético de Madrid por 12 millones de euros más siete en variables. Ahora parece un fijo en su equipo y en la selección, justo en una etapa donde el Barcelona tiene dudas con el lateral que en principio bloqueó el interés para el fichaje en 2025, porque Koundé parece tener las puertas abiertas. Un fichaje frustrado que ahora está blindado por el Atlético de Madrid por una cláusula de unos 500 millones de euros.