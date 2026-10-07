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El Bayern de Múnich podría sacudir el mercado de fichajes del FC Barcelona. Sumidos en una nube en este inicio de temporada, en el que cuentan todos sus partidos previos al parón de selecciones por victorias, en las oficinas del Camp Nou miran de reojo al mercado invernal ante posibles movimientos. De momento hay tranquilidad en el apartado de llegadas, pero sí que se podría producir alguna que otra salida.

En ese contexto, según anuncian desde Alemania, el Bayern podría ofrecer 90 millones de euros por el fichaje de Dani Olmo. Según informa el periodista Ekrem Konur, especializado en mercado, el conjunto alemán "está preparando la oferta", que podría llegar durante las próximas semanas a la Ciudad Condal.

Una cifra que, según añade, se acercaría mucho a las pretensiones del Barça, que pediría entre 80 y 90 millones por la salida de Olmo. Además, asegura que hay otros equipos atentos a la situación del catalán, entre los que se incluyen todos los grandes de la Premier League: el Manchester United, el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea y el Tottenham.

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La situación de Dani Olmo en el Barcelona

Olmo, de 28 años, regresó al Barça procedente del Leipzig en verano de 2024 a cambio de 61 millones de euros. Su fichaje siempre estuvo enturbiado por la situación económica del club, que tuvo serias dificultades para inscribirle. De hecho, llegó a perderse varios partidos en agosto y en enero mientras se resolvía su caso, que acabó en manos del CSD.

Desde entonces, Olmo ha disputado 96 partidos como futbolista azulgrana en los que suma 20 goles y 20 asistencias. Tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, por lo que en términos contractuales está completamente blindado.

Lo que sí es cierto es que el centrocampista, que fue campeón del mundo con España, no ha conseguido afianzarse como titular en estos dos años. Este curso, sin ir más lejos, sólo ha salido de inicio en tres de los ocho partidos disputados hasta la fecha, si bien es cierto que ha participado en todos ellos. Suma 342 minutos entre todas las competiciones y tres asistencias. Si la oferta del Bayern se llegara a materializar, la postura del jugador será clave de cara a una posible salida.