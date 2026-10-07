Fran Fuentes 07 OCT 2026 - 12:15h.

El lateral apenas suma 12 minutos en lo que va de temporada

El ínfimo precio por el que el Barça pudo fichar a Marc Pubill

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La situación de Alejandro Balde en el FC Barcelona está lejos de mejorar. El lateral, que ya estuvo cerca de salir del club en el pasado mercado de verano, se quedó finalmente en la disciplina azulgrana. Sin embargo, Hansi Flick prácticamente no ha contado con el futbolista, priorizando a otras opciones como Joao Cancelo o Xavi Espart, cuya irrupción es una de las grandes noticias de la temporada. En este sentido, su venta sigue sobre la mesa de cara a la ventana de traspasos de enero con la posibilidad de cerrar un fichaje importante ante las dificultades económicas que se prevén a partir del próximo mes de julio, cuando vuelva a cerrar el Camp Nou por obras y el equipo vuelva a jugar en Montjuic.

Así las cosas, según informa Mundo Deportivo, el Manchester United sigue en la terna de equipos que están interesados en su fichaje. Los red devils ya se acercaron al lateral barcelonés el pasado mes de agosto, pero las exigencias económicas del FC Barcelona estaban por encima de lo que el conjunto inglés, que cuenta con el veterano Luke Shaw y Noussair Mazraoui a banda cambiada en esa posición, estaban dispuestos a ofrecer en ese momento. Sin embargo, el mal arranque de temporada, con el equipo lejos de los puestos europeos, prácticamente obliga a un desembolso importante en varias posiciones. Y pocos futbolistas ofrecen lo que Alejandro Balde.

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La caída del valor de mercado de Alejandro Balde empuja al Barcelona a negociar a la baja

En este sentido, se trata de un jugador que, a sus 22 años, acumula una amplia experiencia en la élite, tanto en LALIGA como en partidos europeos, gracias a su precoz debut con el primer equipo. Incluso cuenta con experiencia internacional, habiendo participado en varias convocatorias de la Selección Española en los últimos años. Además, debido a su escasez de minutos, su valor de mercado ha bajado de los 50 a los 40 millones de euros. Esto, sumado a sus escasos minutos de juego, prácticamente empujarían al FC Barcelona a aceptar una oferta aunque esta tienda ligeramente a la baja.

Sea como fuere, el interés de clubes como el propio Manchester United o el Liverpool no ha terminado de traducirse en ofertas en firme por las que poder negociar. Las diversas informaciones, tanto locales como desde Inglaterra, apuntan a que el interés se mantiene, pero ahora le toca al conjunto inglés (o a cualquier otro) dar el primer paso para tratar de llegar a un acuerdo si es que quieren cerrar el traspaso de Alejandro Balde el próximo mes de enero.