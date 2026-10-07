María Trigo 07 OCT 2026 - 15:32h.

El delantero se sincera en una entrevista en la que también achaca a Dios su fichaje por el Barcelona

Gabriel Jesús debuta con el Barça y explica su estado físico: "Estoy bien pero me cuesta un poco"

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No es ningún secreto la gran fe que tienen en Dios muchísimo futbolistas, aunque en algunos ámbitos de la vida, las creencias religiosas pueden ser un tema tabú. Eso no pasan el fútbol, donde en cada partido se ven a los jugadores como muestran su fe sin importar lo que nadie pueda pensar sobre ello. Ese es el caso de Gabriel Jesús. El fichaje del FC Barcelona ha concedido este jueves una entrevista a la Agencia EFE. En ella, además de repasar toda la actualidad que rodea al club azulgrana, se abre en canal para resaltar la importancia que tiene Dios en su vida. Tanto es así que considera un regalo divino su llegada al Barça tras no poder producirse esta hace unos años.

"Supersticiones no tengo, pero sí tengo mi rutina, que es escuchar una música de Dios y leer siempre un rato la Biblia. Esto me da mucha confianza, mucha fuerza, porque en el momento que tuve las lesiones y nadie me quería, Dios estuvo ahí conmigo", explicño Gabriel Jesús en la citada entrevista.

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Gabriel Jesus está convencido de que ese mismo Dios le reservaba un futuro como azulgrana, y ese designio divino se cumplió cuando Mikel Arteta, su técnico en el Arsenal, decidió que no iba a contar con él esta temporada: "En mi cabeza estaba quedarme en el Arsenal hasta que se terminara mi contrato o volver a Brasil. Pensaba que la oportunidad de jugar en el Barça había pasado, pero Dios volvió a sorprenderme. Imagina estar apartado del equipo durante una semana y que viene el Barça y te quiere fichar. No quería escuchar nada más. Venir aquí fue rápido y fácil".

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Gabriel Jesús y el vestuario del Barcelona

Otro aspecto personal que resaltó es que dijo que Barcelona es una ciudad que le ha sorprendido gratamente, "porque es muy tranquila y familiar", se ha encontrado "un club grandioso" donde ha vivido "una adaptación totalmente natural" y una plantilla de alto nivel cuya base la integran los jugadores formados en la cantera.

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"Todo el mundo habla de Lamine, Pedri, Gavi, Bernal, Xavi Espart… el talento de La Masia. Pero a mi me ha sorprendido un jugador en el que nadie se fija: Brian Fariñas. Lo que he visto de él todo los días en los entrenamientos me ha gustado mucho, y también me gusta que puede jugar, como mínimo, en tres posiciones", desvela.

Gabriel Jesus se ha encontrado también con "un vestuario buenísimo" por su ambiente siempre alegre y positivo: "Mis compañeros siempre están riendo, siempre de buen humor, y así es muy fácil adaptarse. Pero con quien más relación tengo es con Joao Cancelo porque coincidimos tres o cuatro años en el City y además habla portugués".